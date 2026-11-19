Tragedia a Varese, dove una donna di 59 anni è morta dopo essere precipitata nel vano scale: stava pulendo il ballatoio dalle foglie quando avrebbe perso l'equilibrio.

Tragedia a Varese, dove una donna di 59 anni è morta dopo essere precipitata nel vano scale: stava pulendo il ballatoio dalle foglie quando avrebbe perso l’equilibrio. I dettagli.

Precipita nel vano scale mentre pulisce il ballatoio dalla foglie: tragedia a Varese

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 novembre 2026, si è verificata una tragedia a Varese.

Una donna di 59 anni, che stava effettuando dei lavori domestici all’interno di uno stabile, è precipitata nel vano scale. Stando alle prime informazioni, la donna stava pulendo il ballatoio, affacciato sul cortile interno di un condominio in via Staurenghi, dalle foglie quando, probabilmente, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vano scale.

Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire esattamente che cosa sia successo.

Precipita nel vano scale mentre pulisce il ballatoio dalla foglie: morta una donna di 59 anni

Nella giornata di ieri, come appena visto, una donna è precipitata nel vano scale del condominio nel quale, stando alle prime informazioni, stava effettuando dei lavori domestici, ovvero stava pulendo il ballatoio dalle foglie.

La caduta è stata di circa sei metri, quando sono arrivati i soccorsi, le sue condizioni sono apparse da subito molto serie. Nel dettaglio sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco di Varese e ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione cittadina. Per gli accertamenti relativi all’infortunio è stata coinvolta anche Ats Insubria. La 59enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo, ma le ferite da lei riportate erano troppo gravi ed è deceduta poco dopo in terapia intensiva. In corso come detto tutti gli accertamenti al fine di accertare esattamente che la dinamica di questo drammatico incidente.