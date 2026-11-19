Milano, 19 nov. (askanews) – La ricerca genomica in Italia compie un passo in avanti con l’installazione al San Raffaele di Milano di Axelios 1, piattaforma sviluppata da Roche Diagnostics basata sul sequenziamento mediante espansione, che supera alcuni dei limiti delle tecnologie disponibili finora come costi elevati, tempi lunghi di analisi e limitata flessibilità nella gestione dei campioni.

Il salto più rilevante è soprattutto nella velocità visto che il sequenziamento del Dna che richiedeva giorni è ora disponibile nel giro di quattro ore. La piattaforma consente inoltre di analizzare numerosi campioni contemporaneamente e di adattare i volumi di lavoro alle esigenze dei diversi laboratori.”Nel sequenziamento del genoma umano ci sono ancora tanti capitoli da scrivere.

Il primo lo facciamo insieme al Irccs San Raffaele perché veramente abbiamo bisogno di un partner che ci permetta di capire quali sono i bisogni di ricerca che possono portare questa tecnologia accessibile ai pazienti in Italia” ha detto Ramiro Pena, Healthcare Development Director Roche Diagnostics S.p.A.Una prospettiva importante per la ricerca sulle malattie complesse perché conoscere sempre meglio il patrimonio genetico significa individuare nuovi meccanismi alla base delle patologie e comprendere le differenze biologiche tra le persone.”La possibilità di poter leggere l’intero genoma – ha osservato Sabrina Giglio, Direttrice Unità Operativa di Genetica Medica, IRCCS Ospedale San Raffaele – fa sì che noi possiamo conoscere tutte le caratteristiche di quel paziente e adattare le nostre terapie su quella che è la base biologica di ciascuno di noi.

Quindi sicuramente avere la possibilità di leggere in modo veloce il nostro Dna cambia proprio le prospettive di cura. Sicuramente questo è un modo di dare informazioni che servono al paziente, non solo per la diagnosi, ma anche per una prevenzione proattiva”.La nuova tecnologia è al momento disponibile nel contesto della ricerca clinica e l’obiettivo è quello di metterla presto al servizio della diagnostica.”La collaborazione tra industria e un istituto di ricerca e clinica come l’Ospedale San Raffaele – ha sottolineato Federico Esposti Direttore Strategico Irccs Ospedale San Raffaele – è fondamentale per poter essere in grado di cogliere il più presto possibile queste rivoluzioni tecnologiche. Quando siamo in grado, come istituto di ricerca, di aiutare a fare da ponte tra una nuova tecnologia applicata in ambito di ricerca e una nuova tecnologia applicabile al letto del paziente stiamo veramente completando la nostra missione”.Dalla lettura del Dna alla comprensione delle malattie, la sfida è trasformare una quantità sempre maggiore di informazioni genetiche in nuove conoscenze scientifiche con la prospettiva, nel tempo, di arrivare a una medicina sempre più personalizzata, dalla prevenzione alle terapie.