Al Grande Fratello Vip 2026 torna la tensione tra Giulia Provvedi e Valeria Marini. Dopo un tentativo di chiarimento, le due concorrenti si ritrovano nuovamente a discutere, scambiandosi accuse e parole pesanti. La situazione diventa particolarmente difficile per Giulia, che scoppia a piangere dopo essere stata definita aggressiva dalla showgirl.

GF Vip, Valeria Marini e Giulia Provvedi ai ferri corti: nuovo scontro nella casa

Dopo aver minacciato di lasciare il programma, Valeria Marini decide di proseguire l’esperienza e si scusa per il nervosismo dei giorni precedenti. Le tensioni con Giulia, però, non si placano. La cantante riconosce che tra loro c’è stato un confronto, ma sottolinea le difficoltà nel rapporto: «Ci siamo chiarite, non siamo state carine.

Però se contrasti le sue idee vai nella black list».

Anche Selvaggia Lucarelli interviene sulla vicenda, invitando la showgirl a non ridimensionare il proprio sfogo: «Non ti devi vergognare di aver avuto un momento di verità, ti sei lasciata andare e ora sei rientrata nel corpo di Valeria Marini. Rilassati». La tregua si interrompe durante le nomination, quando Giulia vota Valeria e riceve lo stesso trattamento.

Tra le due ripartono le accuse. «Crei zizzania», attacca Marini, mentre Provvedi replica: «Dici cattiverie».

La discussione si accende ulteriormente quando Valeria definisce aggressivo il comportamento della cantante. Giulia, visibilmente provata, scoppia a piangere e respinge l’accusa: «Non mi far passare per persona aggressiva perché non lo sono e non mi faccio mettere i piedi in testa da Valeria Marini».

Silvia Provvedi difende la sorella dopo le lacrime al GF Vip

Dopo aver visto Giulia in difficoltà, Silvia Provvedi sceglie di dedicarle un messaggio sui social per manifestarle la propria vicinanza. «Forza amore mio, ti amo!!!!!!❤️», scrive la cantante, dispiaciuta per le lacrime della gemella. Silvia contesta le critiche rivolte alla sorella e sottolinea quanto, a suo parere, non rispecchino la persona che conosce: «Mi dispiace tanto vederla piangere, perché ciò che le stanno dicendo non rispecchia la persona che è davvero e che noi, da fuori, abbiamo imparato a conoscere e ad amare».

La cantante ribadisce poi la fiducia nelle qualità di Giulia: «Io la vedo con gli occhi dell’amore e vedo una persona bella dentro e fuori, che merita di essere capita e apprezzata per ciò che è». Infine, Silvia guarda al momento in cui la sorella uscirà dalla Casa e potrà ritrovare l’affetto dei suoi cari: «Spero che un giorno riesca a vedersi con i nostri occhi e che, quando uscirà, possa sentire tutto l’amore che la aspetta fuori».