L’Audi RS3 ignora l’alt dei Carabinieri e finisce contro un muro: sei minorenni soccorsi. La sindaca di Massafra lancia un appello a giovani, famiglie e scuole.

Inseguimento nella notte a Massafra, dove sei minorenni a bordo di un’Audi RS3 si sono schiantati contro un muro dopo non essersi fermati all’alt dei Carabinieri. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma sono tutti fuori pericolo. La sindaca Giancarla Zaccaro lancia un appello alla responsabilità.

L’appello della sindaca Giancarla Zaccaro: «Non possono essere derubricate a semplici bravate»

Sull’incidente è intervenuta la sindaca di Massafra, Giancarla Zaccaro, che attraverso i social ha richiamato l’attenzione sui rischi legati ai comportamenti imprudenti alla guida. La prima cittadina, come riportato da Il Messaggero, ha sottolineato come episodi simili non possano essere considerati semplici ragazzate: «Condotte di questo genere non possono essere derubricate a semplici bravate: mettono a rischio la vita di chi le compie, quella degli altri e quella delle stesse forze dell’ordine».

Zaccaro ha inoltre ringraziato i Carabinieri per il servizio di controllo del territorio, rivolgendosi direttamente ai più giovani con un invito a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni: «Fermatevi a pensare. Pochi secondi, una scelta sbagliata, un gesto di imprudenza possono cambiare per sempre il vostro futuro e quello degli altri». Il messaggio è stato esteso anche alle famiglie, alle scuole e alle realtà educative, chiamate a collaborare per promuovere il rispetto delle regole e una maggiore consapevolezza dei pericoli della strada.

Concludendo il suo intervento con un richiamo al valore della vita: «La vita è un bene prezioso e merita rispetto, sempre».

In sei su un’auto: minorenni in fuga dai Carabinieri, poi lo schianto

Un inseguimento nella notte si è concluso con un violento incidente stradale a Massafra, in provincia di Taranto, dove sei ragazzi minorenni sono rimasti feriti. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo viale Magna Grecia, nei pressi della caserma dei Carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente di un’Audi RS3 non avrebbe rispettato l’alt intimato dai militari, dando origine a una fuga ad alta velocità. Durante la corsa, la vettura avrebbe tamponato un altro veicolo presente sulla carreggiata, per poi terminare la sua traiettoria contro un muro di recinzione.

L’impatto è stato particolarmente violento e l’auto è rimasta incastrata. Sul posto sono intervenute altre pattuglie dei Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e il mezzo incidentato. Tre ambulanze del 118 hanno soccorso i sei giovani, accompagnandoli all’ospedale San Pio di Castellaneta per gli accertamenti e le cure necessarie. Tutti i ragazzi sono stati dichiarati fuori pericolo, nonostante la dinamica dell’incidente e la violenza dello schianto. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.