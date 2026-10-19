Eros Michielin ha perso la vita a 52 anni in un incidente in moto a Tenerife. Era il titolare della birreria Il Maltese. Aveva trovato casa a Santa Cruz.

Un viaggio in moto verso una nuova vita si è concluso tragicamente a Tenerife, dove domenica 18 ottobre Eros Michielin, 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Molto conosciuto nel Coneglianese, Michielin aveva lavorato da giovane come operaio all’Electrolux di Susegana, prima di diventare titolare della birreria Il Maltese, a Parè di Conegliano, locale diventato un punto di riferimento per gli appassionati di birra.

Da circa sei mesi si era trasferito sull’isola spagnola per intraprendere una nuova avventura professionale nel settore dei pub.

Morto Eros Michielin: il trasferimento a Tenerife e il viaggio in moto dall’Italia

Michielin aveva trovato casa a Santa Cruz, a poche centinaia di metri dall’oceano, e si era preparato a raggiungere la nuova destinazione in sella alla sua moto, partendo dall’Italia e attraversando la Spagna.

Il 19 luglio aveva raccontato su Facebook i suoi progetti, condividendo anche la reazione della madre, 72 anni e con gli esiti invalidanti di un ictus, che aveva deciso di accompagnarlo nel viaggio. “Mamma, ho trovato lavoro a Tenerife, su un pub a 200 metri dall’oceano, ho già preso la residenza là“, aveva scritto, annunciando poi la partenza: “Torno in Italia a prendermi la moto e mi faccio sto viaggione, passando per la Maremma“.

Il 31 luglio aveva celebrato la conclusione dell’avventura con un altro messaggio sui social: “E ce l’abbiamo fatta! 3600km di un viaggio indimenticabile di cui 1900km in moto, prima girando in Maremma e poi attraversando la Spagna. Fantastica, meravigliosa esperienza“. Nel post aveva ringraziato le persone che lo avevano aiutato, tra cui il fratello Riccardo e la madre, con cui aveva condiviso un’esperienza speciale.

Il cordoglio degli ex colleghi dell’Electrolux

La notizia della morte ha suscitato dolore anche tra chi aveva lavorato con lui allo stabilimento Electrolux di Susegana. I rappresentanti della Rsu Fiom Cgil hanno voluto ricordarlo con un messaggio che ripercorre le diverse tappe della sua vita, dall’esperienza da operaio alla passione per il mondo della birra, fino alla gestione del Maltese, ceduto alcuni anni fa.

“Ciao Eros, uno di noi, da giovane operaio Electrolux da ultimo esperto di birre“, si legge nel ricordo, che lo descrive come un uomo “solare, selettivo, irrequieto, brillante, rosso“. Parole affettuose accompagnate da un abbraccio rivolto ai suoi cari e da una frase che restituisce lo spirito con cui Michielin amava guardare alla vita: “La vita è troppo breve per essere anche tristi“.