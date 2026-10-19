Un grave incidente stradale si è verificato in Sardegna nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre. Un motociclista ha perso la vita lungo la vecchia Statale 125, in circostanze ancora da chiarire. Inutili i tentativi di soccorso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare dopo lo schianto.

Incidente sulla vecchia Statale 125, muore un motociclista tedesco di 43 anni

Come riportato da Cagliari Today, la vittima è un uomo di nazionalità tedesca, di 43 anni, rimasto coinvolto in un incidente al chilometro 118,200 della vecchia Strada Statale 125, nel territorio di Jerzu, in Ogliastra. Nel primo pomeriggio, mentre percorreva quel tratto in sella alla sua moto, il centauro è uscito di strada per cause ancora da accertare.

La caduta gli ha provocato lesioni gravissime, che si sono rivelate fatali. L’incidente ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’intervento di diverse squadre per prestare assistenza al motociclista.

Inutili i soccorsi, i carabinieri indagano sulle cause dell’incidente sulla vecchia Statale 125

Sul luogo del sinistro sono arrivati il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Lanusei e i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu.

Per garantire un’assistenza medica tempestiva è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso. Nonostante gli interventi dei sanitari e i tentativi di rianimazione, le gravi ferite riportate nella caduta non hanno lasciato scampo al 43enne. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire che cosa abbia provocato l’uscita di strada. Al momento, le cause dell’incidente restano da definire.