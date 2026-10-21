Bestemmia clamorosa in diretta Rai: la reazione del conduttore

Puntata dai toni accesi quella di ieri sera, martedì 20 ottobre 2026, di “Filorosso” su Rai 3, con l’ex Ministro Claudio Martelli che si è lasciato andare a una imprecazione in diretta. Immediata la reazione del conduttore Antonino Monteleone. Ecco che cosa è successo.

Filorosso, bestemmia in diretta Rai: è gelo in studio

Una puntata che difficilmente finirà nel dimenticatoio quella di ieri sera, martedì 20 ottobre 2026, di “Filorosso“, programma in onda su Rai 3 e condotto da Antonino Monteleone.

Nel bel mezzo di un acceso e serrato dibattito con l’ex magistrato Antonio Di Pietro, l’ex ministro della Giustizia ed ex delfino di Bettino Craxi nel Psi, Claudio Martelli, ha perso il controllo lasciandosi andare a una bestemmia in diretta, mentre si stava discutendo di stragi di mafia del 1992 ed eventuali depistaggi.

Il studio è calato il gelo, col conduttore che però ha reagito subito. Ecco che cosa ha detto.

Bestemmia in diretta Rai, gelo in studio: “Qui non siamo al Grande Fratello”

Come visto puntata dai toni davvero accesi quella di ieri sera, martedì 20 ottobre 2026, di “Filorosso“, programma in onda su Rai 3.

In un acceso dibattito con Antonio Di Pietro, l’ex Ministro della Giustizia ed ex delfino di Bettino Craxi nel Psi Claudio Martelli si è lasciato andare a una imprecazione in diretta, facendo calare il gelo in studio. Immediata è stata quindi la reazione del conduttore Antonino Monteleone: “Qua non è il Grande Fratello, non verrà espulso però… mamma mia”, ha detto portandosi una mano alla fronte e dando poi la parola a Di Pietro. Il video di quanto accaduto è subito diventato virale sui social e condiviso da tantissimi utenti. Un fuori programma che ha lasciato davvero perplessi e che ha riacceso anche il dibattito sui confronti in diretta nei vari programma televisivi, nei quali può poi accadere una cosa simile.