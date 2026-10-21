Continua l’avventura di Andreas Muller nella casa del Grande Fratello Vip, edizione fino ad ora davvero chiacchieratissima. Il ballerino e coreografo di origine tedesca si è lasciato andare a una confessione, rivelando a Marina La Rosa un segreto riguardante la sua relazione con Veronica Peparini.

Gf Vip, la rivelazione di Andreas Muller a Marina La Rosa: “Veronica ha fatto il primo passo”

Momenti di grandi rivelazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con protagonista Andreas Muller. Il ballerino come saprete è sposato con Veronica Peparini. Il tutto era cominciato nel 2016, quando Andreas era stato costretto a lasciare Amici per un infortunio, con Veronica che gli ha lasciato dal forte valore simbolico, come raccontato a Marina La Rosa dallo stesso coreografo: “Scendo di sotto e al cancello venivano a salutarmi i professionisti, tutti.

Era arrivata mia madre con mio padre con la macchina. Arriva anche Veronica, cosa che non mi aspettavo proprio. Veronica mi dà questo anello, mi dice ‘tieni questo è per te. Una sorta di promessa che ci saremmo rivisti. Era un anello d’oro congiunto da due mani che si stringevano.” Muller ha voluto poi specificare la natura del loro rapporto in quel momento: “Se eravamo già innamorati? Sai che non te lo posso dire?! Io sicuramente ero… non so neanche il termine.

C’era dell’ammirazione, della stima, ma andava oltre, c’era un senso di leggerezza. Con lei stavo proprio bene. Il resto veramente è nato dopo. Lei era una persona che mi affascinava, era dolce con me, è sempre stata dolce. Non so effettivamente che cosa sia stato che l’ha portata a me, io non lo so. Lei ha visto altro in me. Sai quando vivi tutto senza piani? Così è successo a noi, abbiamo vissuto e basta.” Il ballerino ha poi raccontato sempre a Marina La Rosa, con anche Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro: “E’ stata Veronica a fare il primo passo, assolutamente sì, rigorosamente. Mi ha detto ‘sei bello’, stavamo sul balcone di casa, lascia perdere… è una situazione che non ho mai raccontato, è lunga.”

Gf Vip, la rivelazione di Andreas Muller a Marina La Rosa: “Veronica era in lacrime…”

Parlando poi con Alex Belli al Gf Vip, Andreas Muller ha ammesso che l’inizio della sua storia con Veronica non era stata vista bene da molte persone, con colleghi che hanno anche interrotto i rapporti con lui: “Io e lei abbiamo vissuto con il cuore quello che volevamo vivere. Anche con gli altri ballerini non è stato facile, nessuno mi guardava più in faccia. Perché io avevo fatto lasciare due persone che stavano insieme da quindici anni.” A risentire delle critiche è stata soprattutto Veronica, arrivando spesso alle lacrime per il timore di aver fatto soffrire altre persone: “Noi avevamo un sentimento e gli abbiamo dato modo di uscire. Siamo andati tutti e due di cuore. Poi lei piangeva per i sensi di colpa, si sentiva uno schifo. Se nella vita fai quello che vuoi e ti ascolti, non ti importa degli insulti e degli attacchi, perché hai scelto con il cuore e questo è l’importante”. Alla fine però i due hanno trovato la stabilità.