Milly Carlucci e la sua gestione di Ballando con le Stelle in questa edizione che è sicuramente più movimentata delle precedenti, a partire dal caso Ravagnani passando per i commenti di Simona Ventura ed il nuovo ruolo di Barbara D’Urso, il programma riesce a catalogare l’attenzione del pubblico anche nei giorni che precedono la diretta del sabato sera che come sempre infiamma l’auditel della televisione italiana.

Milly Carlucci e la gestione del caso D’Urso, impeccabile e “privata”

Ultimamente aveva fatto parlare il caso legato a Barbara D’Urso che avrebbe minacciato di lasciare il programma per difficili situazioni interne (la litigata con Guillermo Mariotto) che non sono piaciute alla ex conduttrice di Mediaset. Un gesto che inevitabilmente ha fatto chiaccherare.

Barbara D’Urso difatti è entrata nella giuria di Ballando sostituendo un volto storico come quello di Selvaggia Lucarelli e avendo partecipato al programma in tempi recenti – la scorsa edizione – può capire perfettamente quello che provano i concorrenti durante le esibizioni.

Un ruolo che a lei è piaciuto molto ma che ultimamente l’ha vista essere messa troppo al centro dell’attenzione ed infatti avrebbe meditato un clamoroso dietrofront.

Fiorello, il paragone tra Milly Carlucci e Maria De Filippi è inatteso ma super efficace

Fiorello porta in radio-televisione il suo programma pomeridiano, La Pennicanza e durante la puntata di qualche giorno fa ha parlato della questione Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle.

In particolare lo showman siciliano ha fatto i complimenti a Milly Carlucci per essere “un genio del male” ovviamente detto con humor, per la sua capacità di tenere alta la tensione sul suo programma, commento arrivato dopo l’intervista rilasciata da lei la sera prima al TG1.

Poi pone al centro del discorso Maria De Filippi – “neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto” – come riporta DonnaPop.it, facendo capire che anche l’altra regina del prime time del sabato non sarebbe stata tanto brava a porre al centro il proprio prodotto televisivo.

Non un confronto tra le due conduttrici, quanto più un elogio alla capacità di Carlucci di far parlare del programma ed allo stesso tempo di risolvere dietro le quinte i problemi. Infatti poco dopo Fiorello ha confermato di aver ricevuto direttamente da Barbara D’Urso la conferma della partecipazione all’ottava puntata dello show serale del sabato su Rai 1, naturalmente in veste di giurata.