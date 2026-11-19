GTA 6 è uscito il 19 novembre 2026 dopo 13 anni di attesa: vendite da record, ferie in aumento in Italia e anche Elly Schlein festeggia il debutto.

Dopo 13 anni di attesa, GTA 6 è finalmente arrivato e il suo debutto ha già conquistato le prime pagine e i social network. Tra vendite da record, personaggi pubblici come Elly Schlein pronti a giocare e un’impennata delle richieste di ferie, il nuovo titolo di Rockstar Games si è trasformato in un fenomeno che supera i confini del mondo videoludico.

GTA 6 è finalmente uscito: dopo 13 anni debutta il nuovo capitolo di Rockstar Games

Dopo oltre un decennio di attesa, GTA 6 è finalmente arrivato. L’ultimo capitolo principale, GTA V, era uscito nel 2013 e da allora le aspettative per il successore sono cresciute costantemente. La strada verso la pubblicazione, tuttavia, è stata caratterizzata da diversi rinvii: inizialmente previsto per il 2025, il lancio era stato successivamente fissato al 26 maggio 2026 e poi spostato alla data odierna.

La società ha spiegato che le modifiche al calendario erano necessarie per perfezionare ulteriormente il prodotto. Questa volta l’appuntamento è stato rispettato. Sviluppato da Rockstar Games, controllata da Take-Two Interactive, il videogioco avrebbe richiesto un investimento di almeno un miliardo di dollari.

L’ambientazione abbandona Los Santos per riportare i giocatori a Vice City, città immaginaria ispirata a Miami e situata nello Stato di Leonida, che richiama la Florida.

La storia ruota attorno a due protagonisti, Lucia Caminos e Jason Duval, legati da una relazione sentimentale e da attività criminali. I giocatori potranno alternarsi nei loro panni, seguendo le vicende di entrambi. Il titolo è disponibile al lancio per PlayStation 5 e Xbox Series X|S: non sono ancora previste una versione per PC né la compatibilità con PS4.

Le dimensioni del fenomeno emergono anche dalle prime stime economiche. Secondo le proiezioni preliminari di Sensor Tower, riportate da Reuters, tra prenotazioni e vendite iniziali sarebbero state raggiunte circa 17 milioni di copie, per un valore complessivo superiore a 1,65 miliardi di dollari. Si tratta di cifre non ancora confermate ufficialmente, ma che restituiscono un’idea delle aspettative commerciali legate al lancio. Il confronto con il predecessore rende ancora più significativo il traguardo: GTA V aveva incassato un miliardo di dollari nei primi tre giorni dalla pubblicazione, nel 2013, arrivando poi a superare i 230 milioni di copie distribuite.

Elly Schlein e la passione per GTA 6: il post sui social prima del debutto

Anche Elly Schlein non ha voluto perdersi l’uscita di GTA 6. Nelle ore precedenti al debutto del nuovo videogioco di Rockstar Games, la segretaria del Partito Democratico ha pubblicato una storia su Instagram che la ritrae insieme al proprio cane, con il titolo pronto a partire sul televisore. A corredo dell’immagine una sola parola, «Pronte», che lascia poco spazio ai dubbi sulla sua impazienza. Il post ha attirato l’attenzione anche per la coincidenza con gli impegni parlamentari: alle 22:48, infatti, alla Camera erano ancora in discussione diversi provvedimenti all’ordine del giorno, tra cui quelli sulle istruttorie ambientali e sulla gestione climatica.

La passione di Schlein per il mondo videoludico, del resto, non è una novità. Già nel 2024 aveva dichiarato: «Io sono una gamer. Sono una nerd degli anni 90». In quell’occasione aveva raccontato anche il proprio legame con alcune celebri saghe: «Sono cresciuta negli anni 90, c’è un’affezione per tutte le saghe Nintendo da Mario Kart a Zelda e adesso con Switch, però con Playstation mi son fatta tutti gli Assassin’s Creed». Una passione che oggi torna al centro dell’attenzione proprio in occasione del lancio di GTA 6, con il suo messaggio diventato oggetto di commenti e curiosità sui social.