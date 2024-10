Dopo il primo lancio avvenuto nel 1996, il Tamagotchi torna a far parlare di sé. Bandai Namco apre il suo primo negozio fisico dedicato a Londra.

Se verso la fine degli anni 90 non c’era un adolescente che non avesse almeno un Tamagotchi, ora il videogioco è pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori.

La BBC informa che le vendite sono più che raddoppiate tra il 2022 e il 2023. A tal proposito, nel Regno Unito è stato aperto un negozio dedicato dove è possibile trovare nuovi modelli con molte funzionalità rispetto al passato: il Tamagotchi Official Shop è arrivato presso il Bandai Namco Cross Store di Camden Market.

“Quando abbiamo rilanciato l’attività, pensavamo che sarebbe stato un rilancio fortemente incentrato sui Millennial, ma lo stiamo presentando anche a bambini che non hanno mai avuto questo tipo di dispositivo prima: è davvero emozionante vedere come lo apprezzano. Credo che per chi è cresciuto giocando solo con iPhone e iPad, il Tamagotchi sarà un’esperienza unica, ma il gameplay sarà comunque molto familiare”, ha spiegato alla BBC Priya Jadeja, responsabile del marchio Tamagotchi.