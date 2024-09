Per visitare Londra e UK non basterà più solo il passaporto, i viaggiatori avranno bisogno di un visto elettronico per entrare nel Paese. L’ETA sarà obbligatorio a partire dal 2 aprile 2025.

Il visto di ingresso per viaggiare nel Regno Unito

Le autorità locali hanno annunciato che a tutti i turisti stranieri, anche ai cittadini europei e a coloro che usano gli aeroporti britannici solo per fare scalo, verrà richiesto il visto che prende il nome di ETA (L’Electronic Travel Authorization).

Sarà necessario anche per bambini e neonati, non sarà rimborsabile, durerà 2 anni e darà la possibilità di ingressi multipli per soggiorni non superiori a sei mesi. A essere esentati sono solo gli irlandesi e quegli europei che hanno già il permesso di residenza permanente nel Regno Unito (il cosiddetto settled o pre-settled status).

Come ottenere l’ETA

Gli europei potranno iniziare a richiedere L’ETA dal prossimo 5 marzo, al costo di 10 sterline, tramite app ETA UK o sul sito del governo britannico GOV.UK. : bisognerà fornire i dati del passaporto e di contatto, una foto e rispondere a una serie di domande sulla sicurezza.

Il visto sarà rilasciato in circa 3 giorni. Tuttavia, se la richiesta viene rifiutata si dovrà fare un comune visto.

