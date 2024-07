Durante il suo primo discorso da premier Keir Starmer ha promesso alla nazione un cambiamento per infondere nuova fiducia nei cittadini

Il leader laburista Keir Starmer ha tenuto venerdì il suo discorso da Primo Ministro, fuori da Downing Street.

Il primo discorso da premier di Keir Starmer

Il neoeletto premier ha promesso che ricostruirà la Gran Bretagna ponendo al primo posto il Paese e al secondo gli interessi del suo partito. “Il nostro Paese ha votato con decisione per il cambiamento e per il ritorno della politica al servizio pubblico” ha dichiarato. Nel corso del suo intervento ha anche reso omaggio al suo predecessore, Rishi Sunak, ringraziandolo per la dedizione che ha dimostrato.

“Ricostruiremo la speranza nel Regno Unito”

Keir Starmer ha affermato che il suo governo ricostruirà la speranza e le opportunità nel Regno Unito “mattone dopo mattone” e mostrerà ai cittadini che “la politica può essere una forza per il bene“. La vittoria schiacciante del partito laburista di centro-sinistra, che ha posto fine a 14 anni di governo conservatore, è stata letta dal premier come un voto di fiducia da parte della gente, a cui si deve rispondere “con le azioni e non con le parole“. “Possiamo iniziare oggi con un semplice riconoscimento che il servizio pubblico è un privilegio e che il vostro governo dovrebbe trattare ogni singola persona nel Paese con rispetto” ha continuato.

L’incontro con Re Carlo III

Keir Starmer, che ha incluso nella sua squadra 11 donne su 22 ministri, ha parlato anche del miglioramento delle scuole e della costruzione di case a prezzi accessibili, dove “le famiglie della classe operaia come la mia possono costruire la loro vita“. Prima di pronunciare il suo discorso, il Primo Ministro ha fatto visita al Re a Buckingham Palace, dove è stato invitato ufficialmente a creare il nuovo governo. Il sovrano ha anche ricevuto il premier uscente Rishi Sunak, che ha presentato le sue dimissioni formali. Il 9 luglio i deputati appena eletti si riuniranno nella Camera dei Comuni a Westminster.