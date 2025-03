Nell’era della comunicazione digitale, gli hotel non si limitano più a promuovere servizi e offerte, ma costruiscono vere e proprie narrazioni per coinvolgere il pubblico. L’Olympic SPA Hotel, raffinato wellness retreat nel cuore della Val di Fassa, ha adottato un approccio innovativo, trasformando la sua presenza sui social media in un racconto autentico che mette al centro l’esperienza del viaggiatore. Non più semplici immagini di ambienti accoglienti o pacchetti promozionali: la strategia dell’Olympic SPA Hotel punta a ispirare i viaggiatori attraverso tre filoni narrativi distinti – “Fuga inconsapevole”, “Vacanza consapevole” e “Celebrazioni” – che rispondono a diverse esigenze di soggiorno. L’obiettivo è quello di intercettare i desideri degli ospiti ancora prima della prenotazione, costruendo un legame empatico attraverso un linguaggio visivo e testuale studiato nei minimi dettagli.

“Ogni contenuto nasce da un pensiero ben preciso: cosa vogliamo trasmettere ai nostri ospiti? Come possiamo aiutarli a immaginare il loro momento speciale qui all’Olympic?” spiega Giada Galbignani, Social Media Manager dell’hotel. Il racconto non si limita a estetica e impatto visivo, ma mira a costruire coerenza e autenticità, affinché ogni post diventi un ponte tra la struttura e chi cerca un’esperienza di benessere su misura. Con la sua esclusiva SPA Ladina, l’Olympic SPA Hotel si conferma un punto di riferimento per il turismo esperienziale in Trentino, capace di coniugare tradizione e innovazione per offrire ai propri ospiti non solo un soggiorno, ma un ricordo da portare con sé.