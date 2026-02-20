Primavera a Bolzano: la città che si veste di luce

Le strade storiche e le piazze si aprono al verde dei giardini e ai fiori che sbocciano, mentre i mercati e le terrazze invitano a fermarsi e assaporare il piacere dei piccoli momenti. La città, circondata dalle Dolomiti ancora leggermente innevate, offre scorci incantevoli a ogni passo: dai vicoli eleganti del centro storico ai parchi dove il tempo sembra rallentare.

È la stagione ideale per riscoprire la bellezza dei percorsi a piedi o in bicicletta: i vigneti e i frutteti in fiore colorano la valle, offrendo panorami suggestivi e profumi delicati. Le passeggiate lungo i fiumi e tra i quartieri storici diventano un’occasione per vivere Bolzano con leggerezza, alternando momenti di relax e curiosità tra botteghe, caffè e spazi aperti.

La primavera bolzanina si anima di eventi imperdibili. Tra marzo e aprile, la Weinkost trasforma Castel Mareccio in un palcoscenico per i migliori vini altoatesini. Degustazioni, masterclass e incontri con chef locali rendono ogni assaggio un’esperienza raffinata e coinvolgente, mentre i sommelier raccontano storie di vigne, cantine e profumi unici, trasformando il vino in un viaggio sensoriale da vivere lentamente.

Per chi ama la bicicletta e i panorami, Wine&Bike propone un itinerario unico tra città e vigneti. Lungo piste ciclabili e sentieri panoramici, ogni pedalata diventa un’occasione per fermarsi a degustare vini, scoprire cantine storiche e godere di scorci suggestivi tra fiumi e colline. Un modo elegante e sostenibile di vivere Bolzano, dove movimento e piacere si intrecciano armoniosamente.

Quando aprile annuncia la stagione dei fiori, la Festa dei Fiori in Piazza Walther prende il centro della scena. La città si trasforma in un giardino urbano dai mille colori, tra espositori di piante e fiori, workshop creativi e prodotti artigianali. Le nuove aree verdi, come il WaltherPark, offrono spazi per passeggiate e relax, mentre visite guidate botaniche svelano i segreti della flora locale, unendo eleganza, educazione e piacere del vivere all’aperto.

Con il ritorno del programma Bozen Active, passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio culturale, storico e enogastronomico della città permettono di vivere Bolzano in maniera autentica e raffinata, con tour in doppia lingua e esperienze pensate per tutti gli interessi.

In primavera, Bolzano non è solo una città da vedere: è da vivere, respirare e assaporare. Tra vini pregiati, fiori in fiore e passeggiate tra le colline e i vicoli, ogni momento regala un equilibrio perfetto tra eleganza, natura e lifestyle contemporaneo.