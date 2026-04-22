San Vigilio di Marebbe: una vacanza primaverile di coppia tra natura e relax

La primavera a San Vigilio di Marebbe – incantevole località della Val di Marebbe, laterale della Val Badia - è il periodo giusto per un soggiorno all’insegna del divertimento e del relax.

La neve inizia a scomparire dalle quote più basse, i sentieri tornano pian piano accessibili e le giornate più lunghe permettono di organizzare piacevoli attività all’aperto, tra l’altro senza l’affollamento che caratterizza i mesi estivi.

È insomma il momento perfetto per una vacanza di coppia che alterni natura, movimento e momenti di relax, per di più con la possibilità di vivere il territorio in modo più tranquillo, vista la minore affluenza turistica.

Un soggiorno “adults only” tra comfort e natura

Per una vacanza orientata al benessere e alla tranquillità, una delle soluzioni più interessanti a San Vigilio è l’Excelsior Dolomites Life Resort, hotel 4 stelle superior, familiare, ma raffinato. L’Excelsior è considerato uno dei migliori adults only hotel in Alto Adige e si distingue per la sua impostazione pensata per un pubblico adulto, dove la qualità degli spazi, la privacy e l’atmosfera rilassata sono elementi fondamentali del soggiorno.

Tra i servizi proposti si ricordano in particolare la Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, la sauna panoramica, la cabina a raggi infrarossi, la terrazza, la relax room panoramica indoor e la SPA lounge. A richiesta sono disponibili trattamenti benessere.

Esperienze adrenaliniche tra le Dolomiti

San Vigilio di Marebbe è una destinazione adatta anche a chi cerca esperienze molto dinamiche. Un esempio è l’Adrenaline X-Treme Adventures, una delle zipline più lunghe d’Europa, che permette di vivere il paesaggio dolomitico da una prospettiva completamente diversa (7 percorsi zipline, 3 km totali, fino a 100 m di altezza e vista a 360 gradi sulle Dolomiti).

Si tratta di un’attività che si inserisce bene in un soggiorno di coppia, offrendo un’esperienza intensa, soprattutto a primavera inoltrata, quando le condizioni climatiche sono spesso molto favorevoli.

L’Owl Park di San Vigilio

Per chi preferisce un approccio un po’ più tranquillo, una tappa interessante è l’Owl Park San Vigilio, un parco dedicato ai rapaci notturni e diurni che consente di osservare da vicino una quarantina di specie diverse di rapaci, provenienti da ogni angolo del mondo. L’Owl Park è gestito dal falconiere Mario, che ha iniziato per hobby, per poi trasformare la falconeria in un lavoro a tempo pieno.

Arte contemporanea e cultura in quota

Accanto alle attività naturalistiche, il territorio propone anche esperienze culturali meno convenzionali. Tra queste, la visita allo SMACH Val dl’Ert di San Martino in Badia può essere un’opportunità interessante per scoprire un vero e proprio museo a cielo aperto. Si tratta di un parco di arte pubblica che, tra l’altro, ha ottenuto la menzione speciale al Premio Nazionale del Paesaggio 2023 assegnata dal Ministero della Cultura. L’ingresso allo SMACH Val dl’Ert è gratuito.

Tradizione ladina e borghi da scoprire nei dintorni

La Val Badia conserva un patrimonio culturale ben riconoscibile, visibile nei piccoli centri abitati e nelle architetture tradizionali. Le cosiddette viles ladine, con le loro strutture compatte e l’uso del legno e della pietra, sono un elemento caratteristico del paesaggio. Due esempi sono Seres e Misci, insediamenti rurali situati nella frazione di Longiarù, nel comune di San Martino in Badia.

Inoltre, a breve distanza da San Vigilio (circa 11 km) si trova il Museum Ladin Ciastel de Tor, ospitato in un castello storico e dedicato alla storia, alla lingua e alla cultura ladina, offrendo un approfondimento utile per comprendere il territorio in cui si soggiorna.

Una destinazione attiva per la primavera

Nel complesso, San Vigilio di Marebbe è una meta particolarmente adatta alla primavera per chi cerca una vacanza di coppia dinamica. La combinazione tra attività outdoor, esperienze culturali e contatto diretto con la natura consente di organizzare una vacanza varia, con un equilibrio tra momenti attivi e pause di relax, magari nell’area SPA del proprio hotel.

In definitiva, è una destinazione che, nei mesi primaverili, permette di vivere le Dolomiti in modo vario, sfruttando al meglio il periodo di transizione tra inverno ed estate.