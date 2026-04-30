Tra i sogni di noi italiani (e non solo) c’è spesso quello di andare in vacanza in un vero e proprio paradiso terrestre, tra paesaggi mozzafiato, sabbie dorate e acqua cristallina. Siccome sognare non guasta mai, diamo un occhio a quelle che sono le 50 spiagge più belle del 2026 di cui, tra l’altro, due sono italiane!
Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica ce ne sono anche due italiane
E’ stata pubblicata la classifica delle 50 World’s Best Beaches 2026, ovvero delle 50 spiagge più belle al mondo del 2026. Questa classifica è stata stilata dal giudizio di oltre mille operatori del settore, tra giornalisti, scrittori, operatori di viaggio e influencer. La bella notizia è che, tra queste 50 spiagge, due sono italiane! Quali sono? Al 18esimo posto abbiamo Cala dei Gabbiani in Sardegna, mentre al 48esimo posto troviamo La Pelosa, sempre in Sardegna.
Su 50 spiagge selezionate, 11 sono europee tra cui, oltre alle due italiane, quelle di Spagna, Grecia, Portogallo, Francia e Irlanda. Da segnalare anche la spiaggia di Kaputas, in Turchia, un vero e proprio gioiello. Nella top ten su dieci posti nove sono mete assai lontane, ora le vediamo insieme perché, come detto, sognare non costa nulla!
Spiagge più belle del mondo 2026: la top ten
Scopriamo insieme la top ten delle spiagge più belle al mondo 2026:
- Entalula Beach, Filippine: si trova a Palawan ed è lei la spiaggia più bella al mondo, una distesa di sabbia bianca e imponenti scogliere calcaree che si ergono a picco;
- Fteri Beach, Grecia: è l’unica europea nella top ten ma si guadagna la medaglia d’argento. Si trova in Cefalonia ed è caratterizzata da scogliere bianche e acque limpide e turchesi;
- Wharton Beach, Australia: sabbia bianca e acqua blu, immersa nella baia di Duke of Orleans.
- Nosy Iranja, Madagascar: lingua di sabbia che collega i due isolotti di Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely. Scompare con l’alta marea;
- East Beach a Vomo Island, Fiji: palme altissime e sabbia bianca, l’assenza di vento la rende un vero paradiso terrestre;
- Shoal Bay East, Anguilla: una delle spiagge più belle dei Caraibi, perfetta anche per fare snorkeling;
- Dhigurah, Maldive: caratterizzata da una lingua di sabbia che si estende a perdita d’occhio nella laguna;
- Playa Balandra, Messico: a La Paz conserva la sua bellezza incontaminata, mare cristallino e panorama mozzafiato;
- Koh Rong, Cambogia: spiaggia bianca e acque turchesi e poco profonde, raggiungibile solo in barca;
- Donald Duck Bay, Thailandia: si trova all’interno del Parco Nazionale delle isole Similan, si può accedere solo da maggio a novembre.