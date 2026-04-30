Sabbia dorata e acqua da sogno, ecco quali sono le spiagge più belle al mondo, un vero e proprio paradiso terrestre.

Tra i sogni di noi italiani (e non solo) c’è spesso quello di andare in vacanza in un vero e proprio paradiso terrestre, tra paesaggi mozzafiato, sabbie dorate e acqua cristallina. Siccome sognare non guasta mai, diamo un occhio a quelle che sono le 50 spiagge più belle del 2026 di cui, tra l’altro, due sono italiane!

Spiagge più belle del mondo 2026: in classifica ce ne sono anche due italiane

E’ stata pubblicata la classifica delle 50 World’s Best Beaches 2026, ovvero delle 50 spiagge più belle al mondo del 2026. Questa classifica è stata stilata dal giudizio di oltre mille operatori del settore, tra giornalisti, scrittori, operatori di viaggio e influencer. La bella notizia è che, tra queste 50 spiagge, due sono italiane! Quali sono? Al 18esimo posto abbiamo Cala dei Gabbiani in Sardegna, mentre al 48esimo posto troviamo La Pelosa, sempre in Sardegna.

Su 50 spiagge selezionate, 11 sono europee tra cui, oltre alle due italiane, quelle di Spagna, Grecia, Portogallo, Francia e Irlanda. Da segnalare anche la spiaggia di Kaputas, in Turchia, un vero e proprio gioiello. Nella top ten su dieci posti nove sono mete assai lontane, ora le vediamo insieme perché, come detto, sognare non costa nulla!

Spiagge più belle del mondo 2026: la top ten

Scopriamo insieme la top ten delle spiagge più belle al mondo 2026: