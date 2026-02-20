Home > Viaggi > The Longevity SPA sul Lago di Como: il benessere incontra il lusso

the lake como edition the longevity spa 01 credit nicholas koenig

Sul Lago di Como, il benessere assume una nuova dimensione con The Longevity SPA al The Lake Como EDITION.

Qui scienza, trattamenti personalizzati e design contemporaneo si fondono in un’esperienza di lusso che rigenera corpo e mente. Ogni percorso è studiato nei minimi dettagli: la Skin Glow Experience combina Longevity Skin Check, Body Detox e Face Treatment per donare luminosità, compattezza e una pelle visibilmente più sana. L’Iki-Sabi Ritual, ispirato alle filosofie giapponesi, trasforma ogni gesto in un piacere sensoriale, con impacchi alle alghe, acqua di riso fermentata, polvere di seta e massaggi viso delicati e profondamente rilassanti. Chi desidera una rigenerazione intensa può affidarsi all’Ultimate Biohacking, un percorso esclusivo che unisce Dry Floating, NIR Therapy e Idrogeno-Ossigeno Terapia, favorendo il sonno, rafforzando il sistema immunitario e stimolando la produzione di collagene.

The Longevity SPA non è solo benessere: è un’esperienza completa, sofisticata, pensata per chi ama prendersi cura di sé con eleganza, efficacia e un tocco di lusso contemporaneo.

La spa offre sette cabine, incluse suite per coppie, oltre a sauna finlandese, bagno turco e ambienti di vapore, pensati per un’esperienza di puro relax. La palestra Technogym, aperta 24 ore su 24, permette allenamenti cardio, pesi e funzionali in uno spazio luminoso con vista mozzafiato sul lago. Yoga all’alba, trekking guidati e sessioni personal completano un’offerta wellness a 360 gradi, dove lusso e performance si incontrano senza compromessi.

The Lake Como EDITION è una destinazione lifestyle: 148 camere, 25 suite, 2 penthouse e ristoranti firmati dal tristellato Mauro Colagreco, il tutto immerso in spazi dal design sofisticato che fondono comfort e panorami spettacolari. Ogni dettaglio racconta lusso discreto e raffinatezza, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile.

Con apertura prevista per marzo 2026, The Longevity SPA si conferma tra le destinazioni più esclusive d’Europa. Qui tecnologia e natura dialogano in perfetta armonia, ridefinendo il benessere: rigenerazione profonda, performance e lusso scientifico percepibili in ogni gesto.