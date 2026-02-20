The Longevity SPA sul Lago di Como: il benessere incontra il lusso

Qui scienza, trattamenti personalizzati e design contemporaneo si fondono in un’esperienza di lusso che rigenera corpo e mente. Ogni percorso è studiato nei minimi dettagli: la Skin Glow Experience combina Longevity Skin Check, Body Detox e Face Treatment per donare luminosità, compattezza e una pelle visibilmente più sana. L’Iki-Sabi Ritual, ispirato alle filosofie giapponesi, trasforma ogni gesto in un piacere sensoriale, con impacchi alle alghe, acqua di riso fermentata, polvere di seta e massaggi viso delicati e profondamente rilassanti. Chi desidera una rigenerazione intensa può affidarsi all’Ultimate Biohacking, un percorso esclusivo che unisce Dry Floating, NIR Therapy e Idrogeno-Ossigeno Terapia, favorendo il sonno, rafforzando il sistema immunitario e stimolando la produzione di collagene.

The Longevity SPA non è solo benessere: è un’esperienza completa, sofisticata, pensata per chi ama prendersi cura di sé con eleganza, efficacia e un tocco di lusso contemporaneo.

La spa offre sette cabine, incluse suite per coppie, oltre a sauna finlandese, bagno turco e ambienti di vapore, pensati per un’esperienza di puro relax. La palestra Technogym, aperta 24 ore su 24, permette allenamenti cardio, pesi e funzionali in uno spazio luminoso con vista mozzafiato sul lago. Yoga all’alba, trekking guidati e sessioni personal completano un’offerta wellness a 360 gradi, dove lusso e performance si incontrano senza compromessi.

The Lake Como EDITION è una destinazione lifestyle: 148 camere, 25 suite, 2 penthouse e ristoranti firmati dal tristellato Mauro Colagreco, il tutto immerso in spazi dal design sofisticato che fondono comfort e panorami spettacolari. Ogni dettaglio racconta lusso discreto e raffinatezza, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile.

Con apertura prevista per marzo 2026, The Longevity SPA si conferma tra le destinazioni più esclusive d’Europa. Qui tecnologia e natura dialogano in perfetta armonia, ridefinendo il benessere: rigenerazione profonda, performance e lusso scientifico percepibili in ogni gesto.