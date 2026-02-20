Spring Festival 2026: a Castelfalfi la primavera sboccia in grande stile

Nel cuore della Toscana, tra Pisa, Firenze e Siena, sorge Castelfalfi, borgo medievale nel comune di Montaione, che unisce fascino storico e lusso contemporaneo immersi in oltre 1.100 ettari di colline, vigneti, uliveti e boschi.

Qui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio al piacere di vivere ogni dettaglio della natura, dell’arte e della cultura toscana.

Ed è proprio in questo scenario da sogno che il 21 e 22 marzo 2026 la primavera debutta con lo Spring Festival 2026, due giorni di festa dove il borgo si trasforma in un tripudio di fiori, colori, installazioni artistiche, mercatini artigianali, street food gourmet e musica dal vivo.

Il borgo e il resort: charme medievale e lusso contemporaneo. Castelfalfi non è solo un borgo, è un resort diffuso di lusso. Tra hotel eleganti, ville private e una spa d’eccezione, ogni angolo offre un’esperienza immersiva nella bellezza toscana. Gli ospiti possono passeggiare tra vicoli medievali restaurati, scoprire vigneti biologici, uliveti secolari e assaporare cucina locale che racconta la tradizione in chiave contemporanea. Il resort vanta riconoscimenti internazionali di eccellenza: Forbes Travel Guide Five-Star Award, le Due Chiavi MICHELIN, e l’inclusione nella Condé Nast Traveler Gold List 2026. Nel 2025, Travel + Leisure lo ha eletto No. 1 Resort in Italia, No. 2 in Europa e tra i Top 100 Hotels in the World, confermando l’unicità e il fascino intramontabile di questo angolo di Toscana.

Il festival: eleganza, colore e convivialità. Il festival sarà organizzato in due fasce orarie (11:00–16:00 e 16:00–21:00) per garantire a tutti un’esperienza fluida e piacevole. Le vie del borgo si animano di workshop creativi, spettacoli per grandi e piccini e momenti di intrattenimento pensati per far vivere la primavera con leggerezza ed energia. Tra mercatini di artigianato e street food gourmet, tra un calice di vino e note di musica dal vivo, ogni visita diventa un’esperienza multisensoriale: il gusto della tradizione, il profumo dei fiori appena sbocciati, la vista di scenari da cartolina e l’emozione di momenti condivisi.

Come sottolinea Roberto Protezione, General Manager di Castelfalfi: “La primavera a Castelfalfi è un momento di straordinaria bellezza. Ogni esperienza nasce in armonia con la natura e con il territorio e lo Spring Festival ne è l’espressione più autentica: un invito a immergersi nei paesaggi, a riscoprire il ritmo del tempo e a vivere la convivialità con stile e leggerezza”.

Il Spring Festival 2026 è l’appuntamento ideale per inaugurare la bella stagione, tra natura, cultura, sapori e lusso discreto, in uno dei luoghi più suggestivi e raffinati della Toscana.