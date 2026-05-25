Fondazione Scanavino: Homage to Latin America - Veiling

Milano, 25 mag. (askanews) – Fino al 14 giugno 2026 presso la Fondazione Emilio Scanavino è visibile la mostra Omaggio all’America Latina, con l’opera omonima realizzata nel 1971 da Alik Cavaliere ed Emilio Scanavino per l’undicesima Biennale di San Paolo del Brasile: una grande parete, suddivisa in riquadri che reca i nomi di martiri per la libertà del continente latinoamericano.

Le superfici pittoriche di Scanavino, dialogano con “i grovigli vegetali bronzei” di Cavaliere che si protendono nello spazio come presenze organiche, nodose, resistenti. È un’opera che rifiuta ogni retorica celebrativa e assume su di sé la responsabilità di nominare la violenza della storia. Nel 1971 quella assunzione di responsabilità fu ritenuta inopportuna e l’opera venne ritirata prima dell’inaugurazione.

Nella mostra l’opera dialogo con le testimonianze della performance di Regina José Galindo Homage to Latin America / Veiling realizzata il 14 aprile 2026 all’apertura dell’esposizione. Nella sala adiacente il video postprodotto dall’artista stessa è parte del percorso espositivo.Le parole di Marco Scottini, curatore facente parte del Centro Alti Studi Emilio Scanavino, e Greta Petese, curatrice e direttrice scientifica della Fondazione Emilio Scanavino.