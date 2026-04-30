"L'amore sta bene su tutto", Morelli, Gerini, i sentimenti imprevedibili

Roma, 30 apr. (askanews) – Giampaolo Morelli nel suo nuovo film “L’amore sta bene su tutto”, nei cinema dal 6 maggio, interpreta uno psicologo, autore di un libro di successo su come lasciare il proprio partner, che viene sorpreso da un sentimento travolgente. E nella commedia si intrecciano tre storie, interpretate da Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, in cui l’imprevedibilità è proprio il tratto comune.A proposito del suo personaggio Morelli ha detto: “E’ un uomo che in realtà si protegge dall’amore perché si protegge dalla sofferenza, ma l’amore ti mette a rischio, quindi consigli sull’amore proprio non se ne possono dare, l’amore va vissuto e comporta inevitabilmente dei rischi”.

Tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, l’amore prende varie forme nel film, e trasforma la vita di ogni personaggio. “E’ come l’ossigeno, è come l’acqua, è necessario, come si può vivere senza amare? – ha detto Gerini – Dobbiamo amare anche il prossimo, fare un sorriso a quello che ti sta vicino. L’amore dei figli, degli amici..

L’amore sta bene veramente su tutto. Amatevi”.