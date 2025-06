Best beaches 2025: le top 30 spiagge italiane più amate quest’anno

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 spiagge italiane del 2025, utilizzando i dati di Google Maps

Posizione Località Regione Punteggio Google Maps Numero recensioni Google Maps 1 Spiaggia dei Conigli Sicilia 4,9 2967 2 Cala Mariolu Sardegna 4,8 5597 3 Spiaggia di Tuaredda Sardegna 4,7 15822 4 Spiaggia di Is Arutas Sardegna 4,7 8508 5 Spiaggia di Porto Giunco Sardegna 4,7 7176 6-29 … 30 Spiaggia di San Pietro in Bevagna Puglia 4,6 3439

Spiaggia dei Conigli, Cala Mariolu e Tuerredda sul podio

Secondo l’analisi condotta da Holidu basata sui dati di Google Maps, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa conquista il primo posto tra le spiagge più apprezzate d’Italia nel 2025. La celebre baia siciliana ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5 sulla piattaforma di recensioni di Google, con quasi 3.000 valutazioni da parte degli utenti.

Completano il podio due destinazioni sarde: al secondo posto Cala Mariolu nel comune di Baunei, con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni , seguita dalla Spiaggia di Tuerredda a Teulada, con 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni , il numero più alto in classifica.



Dominio della Sardegna: 22 spiagge nella Top 30

La Sardegna emerge come assoluta protagonista della classifica: 22 delle 30 spiagge più votate si trovano sull’isola. Tra queste figurano località iconiche come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis, solo per citarne alcune.

La Calabria è presente con due spiagge: l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea, mentre la Puglia si distingue con Porto Selvaggio (Nardò) e San Pietro in Bevagna (Manduria). La Liguria compare in classifica con Boccadasse, uno dei quartieri più caratteristici di Genova, la Toscana è rappresentata dalla Spiaggia di Cavoli, all’Isola d’Elba, mentre nella parte bassa della graduatoria troviamo la Campania con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento.

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps e catalogate come tali. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, la graduatoria finale è stata elaborata considerando il punteggio medio degli utenti su Google Maps per ciascuna spiaggia. In caso di punteggio identico, è stato utilizzato come criterio di priorità il numero totale di recensioni, premiando quindi le spiagge con una valutazione più ampia da parte del pubblico.

