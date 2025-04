Le migliori opzioni di soggiorno in Alto Adige per chi soffre di allergie.

Da un po’ di anni è diventata prassi automatica chiedere alle persone – anche per un semplice invito a pranzo o a cena in casa – se hanno particolari allergie o intolleranze alimentari da segnalare.

In un’epoca in cui la salute è diventata centrale nella quotidianità di tutti, i ristoranti si sono naturalmente adeguati a questi standard e lo stanno facendo anche le strutture ricettive, trasformando il servizio in quello che può definirsi un vero approccio sartoriale.

In questo senso, la personalizzazione è diventata un valore aggiunto in Alto Adige, perché esattamente in questa direzione si stanno muovendo i Masi del Gallo Rosso, l’associazione che valorizza l’autenticità dell’agriturismo sudtirolese.

Zero moquette e stop a tende pesanti ricettacolo di polveri

Si tratta di fattorie di montagna che si impegnano a garantire un soggiorno sicuro a chi soffre di allergie respiratorie o alimentari. Come? Negli ambienti con la riduzione al minimo di fattori scatenanti e quindi niente moquette o tendaggi pesanti ricettacolo di polveri, arredi solo in legno naturale, assenza di animali domestici per evitare peli e utilizzo di prodotti per la pulizia certificati. A tavola, invece, l’attenzione è ancora più alta: colazioni e pasti preparati con ingredienti selezionati e spesso autoprodotti, tenendo conto di eventuali intolleranze di celiaci e quindi gluten free ma anche senza lattosio e con eliminazione di frutta a guscio come le nocciole. Insomma: un’accoglienza all’ospite davvero incentrata sul benessere e con quell’attenzione familiare verso chi deve fare i conti con restrizioni non sempre facili da gestire.

Soggiorni sicuri, sani e sereni

Il progetto “Masi Allergy Friendly” nasce dalla collaborazione tra l’associazione Gallo Rosso e specialisti del settore medico e ambientale, con l’obiettivo di offrire soggiorni sicuri e sereni a chi soffre di allergie. Attualmente sono oltre 30 i masi altoatesini certificati, distribuiti in diverse vallate – dalla Val Pusteria alla Val d’Ultimo – tutti selezionati secondo criteri rigorosi che spaziano dalla qualità dell’aria interna alla gestione degli spazi, fino all’offerta alimentare. Ambienti dove poter respirare senza pensieri, mangiare senza ansie, dormire rilassati con la consapevolezza di essere in un ambiente amico.Va da sé che essendo immersi in contesti paesaggistici incantevoli, questi masi offrono esperienze a contatto con la natura rigenerante: passeggiate nei boschi, laboratori con erbe officinali, piccoli orti bio con vegetali coltivati senza pesticidi, dove i prodotti freschi e genuini contribuiscono al benessere sia della famiglia contadina che degli ospiti. Inoltre, grazie alla posizione in quota e quindi all’aria ottimale che si respira, nonché all’igiene accurata, il clima abitativo salutare è assicurato a tutto tondo.

Tre indirizzi di Masi allergie-friendly (ma attenzione: no pet friendly) in Alto Adige

il Krahbichlhof a Predoi (primo Villaggio della Salute dell’Alto Adige a 1600 metri, dispone di 1 appartamento per 2/4 persone e di una casa vacanze per 2/6 persone. Si trova vicino al Sentiero della salute, con facili passeggiate nel bosco e splendide vedute. Il Sentiero della salute parte dal Centro Climatico di Predoi e passa davanti al borgo dei minatori, il frantoio e la galleria Santa Rebecca; da lì, porta alla cascata, dove è molto salutare sostare perché gli ioni negativi dell’aria stimolano il sistema immunitario e riducono la frequenza degli attacchi d’asma o allergia nelle persone che ne soffrono. Inoltre, il Krahbichlhof ha l’acqua di sorgente del maso, assolutamente non trattata, povera di minerali e particolarmente compatibile con chi soffre di neurodermite.

Il Bruggerhof a Braies (1200 metri di altitudine) può accogliere gli ospiti in 4 appartamenti da 4/6 persone, tutti arredati senza tende pesanti o tappeti. Nella zona d’ingresso c’è la Stube di cirmolo, legno che ha un effetto positivo sulla salute perché riduce sensibilmente il battito cardiaco, con un piacevole effetto rilassante che favorisce il sonno. Il cirmolo, inoltre, tiene lontani gli insetti nocivi come tarme e zanzare. Al Bruggerhof non sono ammessi animali negli appartamenti; inoltre, è stata realizzata una camera “antistress”, con un arredamento che favorisce un sonno sano e profondo, grazie a luci e accorgimenti particolari, un toccasana per chi soffre di allergie, perché il sistema immunitario diventa più forte dormendo profondamente.

L’Huberhof a San Candido (1100 metri di altitudine) ha 4 appartamenti di diversa tipologia, che possono ospitare da 2 a 6 persone, dove gli animali domestici non sono ammessi e gli allestimenti sono adatti ad accogliere persone con allergie. La struttura, inoltre, è priva di barriere architettoniche e il maso è dedito all’allevamento di bestiame.