Harry torna a Londra, ma Meghan resta in California con i figli

La Royal Family inglese si prepara a vivere un nuovo stravolgimento. Stando a quanto sostengono alcuni esperti di corte, il principe Harry intende tornare a Londra, mentre sua moglie Meghan Markle e i figli resteranno in California.

Secondo i media inglesi, a breve la Royal Family dovrà adeguarsi ai dettami della “Operazione riportare Harry dal gelo”. Sembra, infatti, che il principe abbia deciso di tornare a Londra per riavvicinarsi a suo padre Carlo e al fratello William. A stupire, però, è la scelta della moglie Meghan Markle, che resterà in California con i due figli Lilibet e Archie. “Ha contattato amici e consiglieri in Inghilterra per organizzare il suo ritorno“, si legge sul Mail on Sunday.

Operazione riportare Harry dal gelo: in cosa consiste?

Il ritorno a Londra di Harry ha due motivi principali: riallacciare i rapporti con la sua famiglia e riappropriarsi del suo ruolo reale. Questo perché, sempre secondo gli esperti di corte, le operazioni commerciali fatte con Meghan non sono state troppo fortunate. Qualcuno le definisce addirittura “fallimentari“. Sembra che re Carlo si sia detto ben disposto a riaccogliere il figliol prodigo, mentre William non sia troppo d’accordo.

Harry a Londra: resisterà senza Meghan e i figli?

Riuscirà il principe Harry a vivere a Londra senza Meghan e i suoi figli? La risposta è negativa ed è per questo che il suo trasferimento non è in pianta stabile. Sembra, infatti, che il duca abbia deciso di fare la spola tra l’Inghilterra e la California, in modo da non abbandonare del tutto nessuna delle due famiglie.