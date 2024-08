La duchessa del Sussex, Meghan Markle, si trova nuovamente nell’occhio del ciclone dopo una recente intervista in cui ha parlato del suo controverso periodo nel Regno Unito.

Meghan Markle su tutte le furie durante un’intervista

Nell’intervista, che la 43enne ha rilasciato insieme al marito per CBS Sunday Morning, la giornalista e biografa reale Angela Levin ha notato segnali di malcontento da parte della duchessa. Si è trattato della prima apparizione televisiva della coppia dal 2021.

La spiegazione di Angela Levin

L’esperta, intervistata da GB News, ha riferito che Meghan Markle sembrava visibilmente irritata e turbata dopo il colloquio, in particolare per la domanda sull’ipotesi di suicidio che aveva vagliato in passato e che era già emersa in una conversazione con Oprah Winfrey. “Stava urlando contro i produttori, molto seccata per quello che le avevano chiesto, e con Meghan non si fa, perché è lei ad avere il controllo. Si vedeva che non riusciva a contenere la sua rabbia” ha commentato Levin. La scrittrice ha aggiunto che Meghan ha guardato il marito con espressioni decise, suggerendo il desiderio di supporto senza voler che lui intervenisse direttamente. Inoltre, avrebbe cercato conforto nel principe Harry, un gesto che, secondo Levin, rifletteva la crescente tensione.

L’analisi del linguaggio del corpo

Sulla questione è intervenuta anche l’autrice ed esperta di linguaggio del corpo in TV, Judy James, che ha analizzato il comportamento di Meghan durante l’intervista. La specialista ha osservato tre segnali distintivi di disagio: “Si lisciava i capelli e mostrava un sorriso ironico, non allegro, che dimostrava coraggio ma senza strafare. Allungando la mano e cercando la gamba di Harry, sembrava cercare il suo sostegno, anche se lui era immobile e la guardava con un’espressione preoccupata”.