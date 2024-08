Lutto per i pricipi William e Harry e, in generale, per la famiglia reale inglese. Secondo i media il decesso sarebbe avvenuto lo scorso 29 luglio per cause ignote.

La famiglia reale britannica è in lutto per la perdita di Lord Robert Fellowes, zio dei principi William e Harry. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il decesso è avvenuto il 29 luglio per cause non ancora rese note. Tuttavia, la notizia è stata diffusa solo mercoledì 31 luglio. Lord Robert Fellowes era una figura importante nella vita dei figli di Re Carlo e la sua scomparsa rappresenta un momento di dolore per tutta la Royal Family.

Lutto nella famiglia reale: chi era Robert Fellowes

Lord Robert Fellowes, scomparso all’età di 82 anni, è stato consigliere della Regina Elisabetta per nove anni, dal 1990 al 1999. Oltre al suo ruolo nella corte reale, era anche il marito di Jane Fellowes, la sorella maggiore di Lady Diana, e quindi zio dei principi William e Harry. Nato nel 1941 a Sandringham, Lord Fellowes ha prestato servizio nell’esercito britannico per tre anni, dal 1960 al 1963, prima di intraprendere la sua carriera al servizio della famiglia reale.

Triste perdita per William e Harry: è morto lo zio

Lord Robert Fellowes rimase sempre vicino alla famiglia reale, tanto da diventare uno dei più fidati consiglieri della regina Elisabetta II. Nel corso dei suoi nove anni al servizio della sovrana, fu presente durante eventi cruciali, tra cui la tragica morte di Lady Diana e quello che la Regina definì “l’annus horribilis” della monarchia. La sua lealtà e dedizione lo resero una figura di rilievo all’interno della corte reale.

Era molto vicino a Elisabetta

Insieme a un gruppo di cortigiani, Lord Robert Fellowes ebbe un ruolo fondamentale nel convincere la regina Elisabetta II a tornare a Londra da Balmoral dopo la morte di Lady Diana. Durante quel difficile periodo, fu anche uno degli autori delle bozze del discorso con cui la madre di re Carlo si rivolse alla nazione alla vigilia del funerale della nuora.