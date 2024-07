Regina Elisabetta, svelate le cause della morte: "Non di vecchiaia"

La regina Elisabetta non è morta di vecchiaia. A distanza di due anni dalla sua dipartita, è stato reso pubblico il certificato di decesso, che svela le reali cause della scomparsa.

L’8 settembre 2022 il mondo intero si fermava davanti al televisore per una notizia attesa, ma che tutti speravano di non dover mai sentire: la morte della regina Elisabetta. La sovrana aveva 96 anni e negli ultimi tempi non godeva di ottima salute, eppure in molti la vedevano come un essere immortale. Oggi, a distanza di due anni dal decesso, sono state svelate le reali cause del decesso. Stando a quanto si legge sul certificato di morte non si è spenta per colpa della vecchiaia.

Com’è morta la regina Elisabetta?

Il biografo reale Robert Jobson, autore del libro Catherine, The Princess of Wales, la cui uscita è fissata per l’1 agosto 2024, ha svelato che la regina Elisabetta è morta a causa di un tumore. La vecchiaia è una concausa, ma non è il motivo principale. Pertanto, non c’entra nulla la caduta accidentale di cui si parlava all’indomani della dipartita della sovrana. Sul Daily Mail si legge:

“Il tumore l’aveva indebolita moltissimo. Ormai ogni gesto quotidiano era quasi impossibile da compiere. Faceva fatica a reggere anche la teiera, per non rovesciarla chiedeva aiuto al suo staff”.

La regina Elisabetta è deceduta a causa del tumore

La regina Elisabetta aveva un tumore che, negli ultimi tempi, l’aveva indebolita moltissimo. Era diventata quasi cieca e faceva fatica sia a camminare che ad alzarsi dal letto. Il biografo Jobson ha anche svelato che i giorni prima della morte la sovrana ha vissuto avvolta in un clima di estrema malinconia. “Nel suo staff c’erano molte persone nuove, tante sue vecchie collaboratrici erano andate in pensione, il marito e alcune amiche erano morte e lei avrebbe detto ‘non conosco più nessuno’. Per lei non era facile non poter essere più autonoma nei piccoli gesti”, ha dichiarato l’esperto reale.