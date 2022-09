Quale potrebbe essere la causa del decesso della Regina Elisabetta? Tra le varie ipotesi spunta quella di una malattia ma non vi è nulla di confermato.

La morte della Regina Elisabetta ha scosso tutto il mondo. Al momento non sono ancore chiare le cause del suo decesso ma spunta un dettaglio importante. Molti dicono di focalizzarsi su una delle ultime foto di sua Maestà ed osservare le mani della Regina.

Regina Elisabetta, qual è la causa della morte? Le ipotesi sul decesso

Dopo la morte di Elisabetta II, i sudditi e la gente da tutto il mondo che la ammirava si sono chiesto come mai sia morta la Regina e se avesse qualche patologia. Sicuramente non era troppo giovane dato che sua Maestà aveva 96 anni. L’ipotesi più probabile è quella che si sia spenta serenamente e per cause naturali nel suo letto al cospetto della famiglia reale.

C’è però dell’altro e gli osservatori più attenti l’hanno notato in una delle ultime apparizioni pubbliche della Regina.

Quei lividi sulle mani erano sospetti

Dopo aver proclamato premier inglese Liz Truss, nella tradizionale foto con stretta di mano, si sono notati dei lividi sulla mano di Elisabetta II. Come si legge su Il Messaggero è possibile che la Regina avesse un problema di salute legato alla circolazione periferica dato il colore dei segni sulle mani.

Si ipotizza dunque che Elisabetta II potrebbe essere morta a causa di un disturbo della circolazione sanguigna che causa il restringimento o il blocco di vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello.