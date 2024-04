Adrian Newey lascerà la Red Bull alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1. L’annuncio ufficiale dell’addio alla scuderia.

Red Bull, Newey annuncia l’addio: il futuro del team

Adrian Newey ha deciso che lascerà la Red Bull alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1. Il “genio” che progetta le monoposto del team è pronto a dire addio alla scuderia che, grazie anche alle sue idee, è riuscita a conquistare 7 titoli piloti e 6 tra i costruttori. L’addio di Newey era già stato anticipato dal magazine tedesco Auto Motor und Sport.

Cosa accadrà al team dopo l’addio di Newey

Adrian Newey lo scorso anno aveva firmato un nuovo contratto, ma evidentemente, come riportato da Adnkronos, non è convinto di voler continuare a lavorare in un ambiente condizionato dalle frizioni tra l’ala che fa capo al team principal Chris Horner e quella che fa riferimento a Helmut Marko. Max Verstappen, campione del mondo, ha vinto 4 gare su 5 quest’anno e la Red Bull sta dominando il Mondiale 2024 con la monoposto RB20. Il fuoriclasse è legato al team con un contratto valido fino al 2028, ma non è ancora escluso che le sue scelte possano essere messe in discussione da questo addio.