Max Verstappen vince il GP del Giappone, davanti al compagno di scuderia Sergio Perez. Sull’ultimo gradino del podio Carlos Sainz per la Ferrari, seguito da Charles Leclerc.

F1, Verstappen vince il GP del Giappone: terzo Sainz, quarto Leclerc

Purtroppo la doppietta in tinte rosse non si è ripetuta: il GP del Giappone se lo aggiudica la Red Bull, con un Max Verstappen impendibile sin dai primi giri, seguito al secondo posto dal compagno di squadra Sergio Perez.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo Carlos Sainz per la Ferrari, seguito al quarto posto dal compagno Charles Leclerc.

Verstappen perfetto, la Ferrari lo insegue con qualche fatica

Non è stata una gara semplice quella disputata dalla Ferrarri sul circuito di Suzuka. Fin dal primo giro la RB20 di Perez “veglia” sul compagno olandese. Solo Sainz tiene un ritmo gara costante, in grado quasi di impensierire le due Red Bull, ma neanche il pit-stop ritardato che regala qualche giro alle Ferrari toglie certezze all’olandese, che in pochi giri riprende la testa della classifica.

Carlos Sainz chiude il GP giapponese in terza posizione al termine di 53 giri guidati a denti stretti, nonostante qualche difficoltà e qualche errore.

Senza ordini di scuderia e con gomma più fresca, lo spagnolo supera a sette dalla fine la Rossa numero 16 che però, dalla sua, porta a termine un GP da applausi.

Alle spalle delle due Rosse, si piazza Lanco Norris, seguta da Fernando Alonso con l’Aston Martin e dalla Mercede di George Russell.

In top 10 anche Lewis Hamilton, nonostante le tante difficoltà tecniche. Restano a bocca asciutta Hulkenberg (Haas, 11esimo) e Stroll (12esimo con la sua Aston Martin). Ennesima gara disastrosa per l’Alpine di Ocon e Gasly.