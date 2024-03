F1: Verstappen gioca fino a 4 di notte su Twitch prima del GP d'Arabia

Max Verstappen ha dimostrato la sua passione per i simulatori di guida fino a tarda notte prima del Gran Premio dell’Arabia Saudita, nonché secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull, che partirà in pole position nella gara di oggi sul circuito di Jeddah, ha trascorso le ore notturne giocando ad iRacing su Twitch fino alle 4 del mattino. I video della sua sessione di gioco hanno sorpreso gli utenti del gioco, considerando l’importanza dell’evento imminente.

Verstappen sveglio fino a notte fonda per giocare ad iRacing

Max Verstappen ha concluso la sessione di gioco con una battuta, spiegando agli altri giocatori che doveva andare a dormire per assicurarsi di essere riposato in vista della gara: “Ragazzi, ora devo andare a dormire“, ha detto con un sorriso. Questo divertente momento ha messo in evidenza la sua personalità giocosa anche durante gli impegni più seri.

Verstappen e la passione per iRacing

Il 26enne olandese ha dedicato praticamente tutte le notti del weekend arabo al simulatore di guida online iRacing, mostrando il suo impegno e la sua determinazione anche al di fuori della pista. Questa pratica non è insolita per i piloti professionisti, che spesso utilizzano i simulatori di guida come strumento di allenamento per migliorare le loro abilità e familiarizzare con i circuiti.

La routine di Verstappen a Jeddah è stata condivisa sui social media, con il pilota che ha giocato ad iRacing su Twitch fino alle prime ore del mattino prima delle sessioni di prove libere e di qualifica. Questo approccio unico mostra la combinazione di impegno e divertimento che caratterizza il campione del mondo in carica, confermando il suo desiderio di essere al massimo della forma in ogni aspetto del suo lavoro.