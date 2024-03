Ferrari: sarà Oliver Bearman a sostituire Sainz a Jeddah

L’esordio in Formula 1 a soli 18 anni a bordo di una Ferrari è il sogno di ogni giovane pilota, e Oliver Bearman si appresta a realizzarlo nel fine settimana a Jeddah, dove correrà il suo primo Gran Premio d’Arabia Saudita al volante di una monoposto ufficiale. Il giovanissimo pilota britannico, andrà a sostituire Carlos Sainz, che purtroppo è stato operato d’urgenza di appendicite e dovrà stare a riposo.

Le condizioni fisiche del pilota spagnolo, già compromesse da mercoledì per un malore, si sono aggravate durante la notte e a Sainz è stata diagnosticata una forma di appendicite che ha richiesto un intervento chirurgico immediato.

Oliver Bearman, la sua prima volta in Ferrari

Tuttavia, la chiamata di Oliver Bearman, da pilota di riserva a secondo pilota per un GP ufficiale, non sarà affatto scontata. Pur essendo pronto a cogliere l’opportunità, si troverà al volante di una Ferrari su cui non ha mai avuto l’occasione di testare, poiché i regolamenti vietano i test privati con le auto della stagione in corso. Inoltre, dovrà misurarsi contro i migliori giovani talenti del mondo, avendo saltato le preziose sessioni di prove libere del giovedì. Nonostante ciò, l’entusiasmo e la determinazione del 18enne britannico saranno fondamentali per affrontare questa sfida unica.

Oliver Bearman, chi è il nuovo pilota Ferrari

Sarebbe un’ingiustizia definire Oliver Bearman semplicemente come un sostituto, considerando il suo talento e la sua preparazione in vista del suo debutto in Formula 1 all’età di soli 18 anni. Pur portando con sé una grande responsabilità, la chiamata dell’ultimo minuto da parte della Ferrari testimonia la fiducia nel giovane pilota britannico, il quale ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida, grazie a un curriculum impressionante nel mondo delle corse automobilistiche.

Attualmente, Bearman gareggia con la scuderia Prema in Formula 2, continuando quanto fatto nel 2023, anno in cui ha concluso al sesto posto nella classifica piloti. Nel 2022, ha brillato in Formula 3, sempre con la Prema, ottenendo un notevole terzo posto nella classifica finale. La sua carriera è iniziata nei kart, dove ha sviluppato un amore per il combattimento diretto e il duello ravvicinato.

Questo background di successo dimostra che Bearman non è solo un pilota sostitutivo, ma un talento emergente che ha dedicato tempo e impegno per arrivare al vertice del motorsport. La sua determinazione e la sua abilità nel corpo a corpo lo rendono un avversario formidabile, pronto a sfidare i migliori piloti del mondo nella prestigiosa Formula 1.