A settembre Pietro Imperiale aveva cominciato la nuova stagione agonistica, ma una strana tosse lo tormentava: l’ipotesi di raffreddore o allergia è stata tragicamente smentita dall’esame che ha evidenziato metastasi polmonari.

La morte di Pietro Imperiale

Pietro Imperiale aveva studiato alla Scuola Germanica, gli erano arrivate diverse proposte per andare a giocare in altre squadre e magari diventare professionista, ma lui no: Pietro non avrebbe mai lasciato il Cus Genova Rugby.

Oggi pomeriggio alle 17.30 si terrà il rosario e sabato i funerali alle 10, sempre presso la chiesa dell’Immacolata di via Assarotti.

Pietro Imperiale e l’incontro con la squadra prima della morte

Nel pomeriggio di domenica scorsa, aveva lasciato la clinica e, nonostante le difficoltà, e la bombola dell’ossigeno attaccata accompagnato dal padre ha raggiunto lo stadio Carlini-Bollesan: era il giorno del derby col Pro Recco.

Pietro Imperiale se ne è andato 4 giorni dopo, a soli 28 anni: è stato come tornare in campo per poi stringersi nell’abbraccio con i compagni.

Il ricordo su Instagram del club