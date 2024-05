Roma, Fedez arriva in tribunale, ha respinto accusa di calunnia

Roma, 6 mag. (askanews) – Prosciogliere l’imputato Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, dall’accusa di calunnia nei confronti del Codacons. La Procura di Roma ha concluso così davanti al giudice dell’udienza preliminare Marisa Mosetti. Lo stesso rapper milanese nel corso di un interrogatorio durato oltre un’ora ha respinto le accuse. Entrando in tribunale Fedez si è detto “molto sereno” e poi rispondendo ai cronisti ha aggiunto: “È come prima delle interrogazioni a scuola. Non dico nulla sennò mi dimentico quello che devo dire. Adesso devo rimanere concentrato”.