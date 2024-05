Avete da poco rinnovato la cucina, passando al fornello a induzione con aspirazione integrata dell’ultimissima generazione e volete prendervi cura al meglio di questo prezioso elettrodomestico? Sarete molto soddisfatti dell’efficienza nel tempo, con una corretta manutenzione.

In questo articolo vi guideremo passo dopo passo attraverso i segreti della giusta pulizia e manutenzione dei piani a induzione con cappa integrata, rivelando i metodi più efficaci e i prodotti ideali per le diverse superfici. Scoprirete inoltre preziosi consigli per prevenire graffi e danni e mantenere il vostro piano cottura sempre splendente.

Cosa serve per pulire un piano a induzione

A primo acchito può sembrare molto delicato, ma così non è a patto che si scelgano i prodotti giusti per la pulizia del vostro piano a induzione. La nuova regola numero uno sarà quella di evitare assolutamente detergenti e accessori abrasivi; quindi sono bandite tutte le spugne ruvide o le pagliette in metallo, perché potrebbero danneggiare proprio irrimediabilmente la superficie in vetroceramica.

Ecco invece i migliori strumenti e prodotti da usare per preservare il piano cottura al massimo della bellezza estetica e dell’efficienza nel corso degli anni:

panni morbidi in microfibra : sono perfetti per una pulizia delicata, senza lasciare aloni o striature;

: sono perfetti per una pulizia delicata, senza lasciare aloni o striature; detergenti sviluppati apposta per piani a induzione : cercando bene anche negli scaffali dei supermercati ci sono prodotti per queste superfici, sono delicati ma efficaci nel rimuovere unto, macchie e residui di cibo;

: cercando bene anche negli scaffali dei supermercati ci sono prodotti per queste superfici, sono delicati ma efficaci nel rimuovere unto, macchie e residui di cibo; piccoli raschietti in plastica : utili per rimuovere le incrostazioni più ostinate senza graffiare. Una buona alternativa, anche per arrivare negli angoli più difficili e nascosti, è l’uso di uno spazzolino da denti con le setole di media durezza;

: utili per rimuovere le incrostazioni più ostinate senza graffiare. Una buona alternativa, anche per arrivare negli angoli più difficili e nascosti, è l’uso di uno spazzolino da denti con le setole di media durezza; spugne non abrasive: ottime e pratiche per una pulizia approfondita senza danneggiare la superficie.

Inoltre, è fondamentale avere sempre a portata di mano anche un panno in microfibra asciutto per lucidare e rimuovere gli ultimi residui di sporco. Infatti, anche la semplice acqua potrebbe lasciare tracce di cavalcare davvero antiestetiche.

Come pulire bene un piano a induzione

Ora che abbiamo visto di cosa munirsi, passiamo al come procedere passo passo per una pulizia perfetta del vostro piano a induzione:

spegnere e lasciar raffreddare il piano cottura: la pulizia deve avvenire a superficie fredda per evitare rischi di ustioni; rimuovere i residui di cibo con un raschietto in plastica, grattando delicatamente la superficie per eliminare le incrostazioni; applicare il detergente specifico e lasciarlo agire per qualche minuto, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione; strofinare (non troppo energicamente) con una spugna non abrasiva o uno spazzolino da denti, esercitando una leggera pressione. Rimuovere così lo sporco e le macchie; risciacquare con un panno in microfibra umido, per eliminare tutti i residui di detergente; asciugare completamente la superficie con un panno in microfibra pulito e asciutto, per avere un piano cottura e induzione veramente brillante.

La raccomandazione è di rimuovere i residui dopo ogni utilizzo del piano, in modo da evitare che lo sporco si incrosti e sia più difficile da eliminare.

Prevenire graffi e danni sul piano a induzione

Oltre alla pulizia regolare, come visto sopra, ci sono alcuni accorgimenti semplici ma essenziali per preservare al meglio la bella e raffinata superficie del nostro piano a induzione.

Tanto per cominciare, usate sempre pentole e padelle con il fondo piatto e liscio, poiché quelle con bordi taglienti o irregolari finirebbero per graffiare la superficie. Chiaramente influisce molto anche il vostro modo di spostarle, quindi sollevate delicatamente le pentole, senza trascinarle sul piano cottura.

Come abbiamo accennato, è bene pulire subito eventuali fuoriuscite, soprattutto alimenti dolci ed altri particolarmente appiccicosi che potrebbero danneggiare irrimediabilmente il materiale.

Infine, vi consigliamo di inserire nella vostra routine di manutenzione del piano cottura ad induzione l’applicazione di una crema lucidante o un olio sintetico con funzione protettiva.