Climatizzatore Daikin: comfort e qualità dell'aria per la tua casa

La Daikin ha lanciato sul mercato degli impianti di riscaldamento con nuove tecnologie brevettate. La gamma di prodotti di questo brand è ampia. Essa soddisfa sia i consumatori che vogliono spendere poco che coloro che vogliono creare un impianto completo in grado di riscaldare e raffreddare tutti gli ambienti.

Il climatizzatore è un dispositivo in grado di ridurre notevolmente l’umidità presente negli ambienti. La condensa è un problema serio perché altera la percezione delle temperature e perché impregna gli intonaci provocando umidità che ristagna e che fa nascere muffa. Usando questo dispositivo si ha un’ottima gestione del clima interno, buona aria piena di ossigeno e si riducono perfino i danni strutturali.

Un elettrodomestico che quindi non offre solo comfort, ma che diminuisce gli interventi edilizi nei propri locali.

Daikin: ecco la rivoluzione

Prima abbiamo accennato che la Daikin ha creato nuove tecnologie. Attualmente sono infinite le innovazioni proposte dalle case costruttrice di impianti di riscaldamento che propongono minori consumi, utilizzo di energie rinnovabili, gestione ecosostenibile delle temperature, durata e resistenza negli anni.

Cosa ne pensate di un climatizzatore che produce acqua calda sanitaria? Ecco che la Daikin sta facendo parlare di sé, facendo invidia ai competitor. La tecnologia è stata brevettata e attualmente solo la Daikin produce questo dispositivo. Si tratta del: Daikin Multi Plus!

Questo modello di Climatizzatore Daikin effettua comunque riscaldamento e raffrescamento, controlla l’umidità ed ha tante altre funzioni. In poche parole si ha un impianto sicuro di alta qualità. Come può produrre acqua calda sanitaria?

La pompa di calore all’interno del motore riscalda l’acqua che viene introdotto all’interno di un serbatoio. Ciò permette di avere sempre acqua calda ad uso sanitario, come un qualsiasi scaldabagno. Altra innovazione è che mentre usate il climatizzatore, con la stessa energia elettrica, si riscaldano litri e litri di acqua calda. Ovviamente la sua installazione richiede un idraulico che possa collegare il dispositivo ai rubinetti di casa.

Ideale per qualsiasi casa, appartamento, seconda casa e addirittura per i condomini. Richiedete una consulenza gratuita per valutare un cambiamento totale del vostro impianto e dire addio allo scaldabagno e caldaia.

Modalità Silent Daikin

La rumorosità che viene prodotta dai climatizzatori in funzione diventa fastidiosa negli ambienti chiusi. Il motore esterno e lo split interno hanno dei componenti che muovendosi rilasciano appunto rumori che sono ridondanti. Negli anni è normale che essi peggiorino.

Il motore o unità esterna è quello che tende a creare più disagio. Infatti quando essi sono posizionati nei condomini possono diventare un motivo di discussione perché c’è molto inquinamento acustico. Però anche gli split, invecchiando, tendono poi a creare un ronzio che diventa fastidioso.

I modelli della Daikin hanno un sistema silent, cioè silenzioso. Per arrivare a questo risultato hanno deciso di creare degli isolamenti acustici e fonoassorbenti interni che riduce e azzera il rumore. Perfino dopo molti anni di utilizzo essi rimangono silenziosi. Tale sistema permette di utilizzare i climatizzatori perfino di notte, quando si ha bisogno di silenzio in camera da letto e in casa per un sonno che sia tranquillo e ristoratore.