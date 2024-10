Devon&Devon: arredi di lusso e senza tempo dedicati alla sala da bagno e alle abitazioni

Fondata nel 1989 nel cuore di Firenze, città celebre per il suo straordinario patrimonio artigianale, artistico e architettonico, Devon&Devon costituisce un autentico punto di riferimento nel panorama dell’arredo di alta gamma, dedicato alla casa e alla sala da bagno. Dall’amore per le materie prime e dalle eccezionali capacità manifatturiere dei suoi artigiani prendono forma articoli esclusivi e senza tempo, concepiti per reinterpretare in chiave moderna il meglio della tradizione europea e del design del Novecento.

Le collezioni, complete e coordinate, rappresentano il connubio perfetto tra bellezza, funzionalità e attenzione al dettaglio. Alla base della filosofia del brand, del resto, c’è un profondo amore per il design autentico e una totale dedizione alla qualità, visibile in ogni fase del processo produttivo.

L’azienda fiorentina s’impegna quotidianamente per mantenere elevati standard qualitativi attraverso l’utilizzo di materie prime selezionate e l’adozione di tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. Proprio questo ricco patrimonio di saperi rappresenta la garanzia più credibile di una qualità e di un valore ineguagliabili.

Gran parte della produzione dell’azienda avviene in Toscana, culla di saperi manifatturieri millenari. Le altre unità produttive europee, dislocate fra Italia e Inghilterra, seguono i medesimi principi di maestria artigianale, così da garantire che ogni articolo sia un’autentica espressione di eccellenza e raffinatezza.

Per ciò che riguarda i prodotti, le collezioni Devon&Devon includono soluzioni esclusive per l’arredo bagno, fra cui sanitari, docce, rubinetteria, soffioni, miscelatori e vasche da bagno eleganti, sia classiche che moderne, concepite per rendere ogni ambiente un’autentica oasi di lusso e relax.

A ciò si affiancano opzioni riservate alla casa, come pavimenti e rivestimenti declinati in diversi materiali, specchi, lampade, carta da parati, insieme a un’accurata selezione di accessori e oggetti di lifestyle. Si tratta di soluzioni complete e caratterizzate da uno stile inconfondibile, pensate per soddisfare le esigenze di architetti, interior designer e contractor impegnati nei progetti più prestigiosi nel panorama residenziale e alberghiero.

Senza contare, inoltre, che il brand mette a disposizione del proprio pubblico la progettazione di soluzioni su misura. Il servizio Devon&Devon Tailored Interiors, unico nel suo genere, consente ai clienti di realizzare progetti totalmente personalizzati, seguendo un approccio sartoriale che si avvale di un team interno di architetti altamente specializzati. Ogni fase della creazione viene seguita con meticolosità, garantendo che ciascun dettaglio rispecchi i più alti standard di qualità e di eleganza.

Il design originale e riconoscibile di Devon&Devon, del resto, è il risultato di un’armoniosa fusione fra ispirazioni tratte dal passato e contemporaneità. Le collezioni si ispirano al Rinascimento fiorentino, alla tradizione europea e al più raffinato stile americano del Novecento, creando prodotti che celebrano l’armonia delle geometrie e la sobrietà delle forme.

Una sintesi, infine, che conferisce agli arredi e agli accessori del brand italiano un fascino sofisticato e senza tempo, in grado di rispondere con estrema precisione ed efficacia ad ogni esigenza progettuale.