Che si tratti di piastrelle da esterno o di soluzioni per interni, il gres porcellanato delle ceramiche Refin è la soluzione perfetta per ogni casa, coniugando creatività, tecnologia e ricerca materica.

Ceramiche Refin costituisce un autentico simbolo di eccellenza nel mondo del grès porcellanato, dove innovazione e artigianalità si incontrano in un perfetto equilibrio tra ricerca estetica e tradizione. Fondata nel 1962 e parte del prestigioso Gruppo Concorde, l’azienda ha saputo distinguersi, anticipando tendenze e interpretando l’evoluzione del design con un approccio progettuale che unisce creatività, sperimentazione e qualità manifatturiera.

Ogni collezione rappresenta una sintesi di eleganza e versatilità, pensata per valorizzare qualsiasi ambiente. Le superfici rielaborano materiali naturali come pietra, marmo e legno attraverso un linguaggio contemporaneo, frutto di un perfetto connubio tra tecnologia avanzata ed estetica raffinata. Il risultato è una gamma di soluzioni capaci non solo di decorare, ma di trasformare e ri-vestire gli spazi di vita, offrendo infinite possibilità progettuali per l’architettura e l’interior design.

Tradizione, qualità e responsabilità: il valore di un modello produttivo consapevole

L’essenza di Ceramiche Refin risiede in un approccio produttivo che unisce tradizione manifatturiera, cultura progettuale ed etica professionale. Il Made in Italy non è solo un marchio d’origine, ma un valore che si traduce in processi curati in ogni dettaglio, dalla progettazione grafica alla post-produzione.

Ogni fase del ciclo produttivo rispetta standard qualitativi elevati e si avvale delle migliori tecnologie, garantendo superfici dal forte valore estetico e prestazionale, riconosciute attraverso certificazioni internazionali di prestigio.

Alla qualità si affianca un impegno concreto verso la sostenibilità, valore fondamentale nella visione aziendale. L’adozione di tecnologie avanzate consente di ridurre l’impatto ambientale attraverso il riciclo degli scarti di lavorazione, l’impiego di materie prime selezionate e l’ottimizzazione delle risorse naturali.

Una linea di superfici che coniugano estetica e ricerca

Le collezioni di Ceramiche Refin nascono dall’incontro tra creatività, tecnologia e ricerca materica. Ogni superficie interpreta materiali naturali come legno, pietra e marmo con un linguaggio contemporaneo, trasformando gli spazi attraverso texture, colori e dettagli ricercati. Che si tratti di piastrelle da esterno o di soluzioni per interni, ogni proposta è concepita per garantire continuità stilistica ed elevate prestazioni tecniche.

ETHEREA, innanzitutto, esalta la purezza e l’eccellenza di vari materiali lapidei attraverso superfici sofisticate, caratterizzate da leggere alonature e tracce fossili che donano profondità visiva e un’eleganza senza tempo. Le morbide sfumature cromatiche rendono questa collezione perfetta per ambienti di pregio, dove l’equilibrio tra estetica e autenticità diventa protagonista.

Per ciò che riguarda EIK, si tratta di una linea che riproduce le venature delicate e la naturalezza del legno nordico. L’ampia gamma cromatica spazia dalle tonalità chiare e luminose a quelle più intense, adattandosi con versatilità a ogni tipo di spazio. Le superfici, essenziali, uniformi e connotate dall’assenza di nodi, conferiscono agli ambienti un’atmosfera accogliente e contemporanea.

L’energia creativa di UPSIDE trasforma il colore e la grafica in un elemento architettonico distintivo. Ispirata alla storica linea BESIDE, ideata nel 2011 da Massimiliano Adami, rielabora il classico motivo a quadretti, trasformandolo in una superficie decorativa dal forte impatto estetico. Le tonalità vibranti e gli effetti di luce conferiscono dinamismo agli spazi, rendendo ogni ambiente unico e personale.

Infine, BEAT celebra la matericità della pietra cesellata, riproducendone le sfumature cromatiche e i dettagli grafici con grande precisione. Moderna ed equilibrata, è declinata in cinque colori dal mood naturale. Mentre la varietà di formati e finiture disponibili, anche antiscivolo, risponde a diverse richieste progettuali, per adattarsi a qualunque necessità.