EuroBrico celebra 10 anni di attività online: restyling digitale, logistica efficiente e oltre 40.000 articoli per la casa

EuroBrico è pronta a festeggiare i 10 anni di attività con tante iniziative e servizi.

A dieci anni dal lancio del canale e-commerce, EuroBrico festeggia un traguardo importante nel proprio percorso di crescita digitale. Il brand, forte di oltre trent’anni di esperienza nel settore del bricolage, del Fai-Da-Te e dell’home improvement, conferma la propria posizione tra le realtà più dinamiche e riconosciute del panorama nazionale.

Fondata come impresa familiare, EuroBrico ha costruito nel tempo una reputazione basata su affidabilità, visione strategica e attenzione costante al cliente. L’evoluzione digitale ha rappresentato per il gruppo una naturale estensione di questi valori, culminata nel recente restyling del sito web ufficiale, concepito per offrire un’interfaccia più fluida, intuitiva e funzionale.

Una rete capillare e una logistica efficiente

La presenza sul territorio si articola in oltre 25 punti vendita fisici dislocati tra Lombardia e Triveneto, cui si affiancano numerosi pick-up point. A supporto di questa rete, un sistema logistico avanzato consente di evadere oltre il 97% degli ordini in pronta consegna entro 24 o 48 ore. Una struttura pensata per garantire rapidità e affidabilità in ogni fase dell’acquisto.

Un catalogo da oltre 40.000 articoli

L’offerta di EuroBrico comprende più di 40.000 prodotti selezionati per rispondere alle esigenze di clienti privati, appassionati del Fai-Da-Te e professionisti del settore. L’assortimento copre tutte le principali categorie dell’home improvement: utensili manuali ed elettrici, materiali da costruzione leggeri, articoli per il giardinaggio, mobili da interno ed esterno, climatizzazione, comfort termico e soluzioni per l’isolamento.

Durante il periodo estivo, il catalogo si arricchisce con proposte stagionali come piscine fuori terra, barbecue, condizionatori portatili e arredo da giardino.

Esperienza utente su misura

Uno dei punti di forza dell’azienda è la qualità dell’esperienza d’acquisto, curata in ogni dettaglio. Il portale online consente di navigare con facilità all’interno del catalogo, grazie a schede prodotto ricche di informazioni tecniche e immagini dettagliate.

Per chi necessita di assistenza personalizzata, EuroBrico mette a disposizione il servizio “Prenotazione della Chiamata”, mentre nei punti vendita il personale è sempre pronto a offrire consulenze mirate.

Pagamenti flessibili e inclusivi

EuroBrico adotta una politica commerciale orientata all’accessibilità. Oltre alle modalità tradizionali, sono disponibili soluzioni digitali come PayPal, Google Pay, Apple Pay e Scalapay, che consente di rateizzare gli acquisti senza costi aggiuntivi. Questa varietà di opzioni permette a ogni cliente di scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze.

Riconoscimenti che confermano la fiducia

La qualità dell’offerta e la solidità della visione aziendale sono state riconosciute anche a livello nazionale. Per due anni consecutivi, EuroBrico ha conquistato il terzo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, secondo l’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica – Affari & Finanza. Un risultato che riflette l’apprezzamento del pubblico e la coerenza delle scelte strategiche del brand.

Una visione orientata al futuro

Oggi, EuroBrico guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel settore dell’home improvement. Dopo aver celebrato i dieci anni di attività del canale e-commerce, il brand si prepara a una nuova fase di crescita, sostenuta da investimenti in tecnologie, sostenibilità e servizi su misura. L’attenzione resta concentrata sull’offerta di soluzioni concrete per rendere la casa più funzionale e personale, in linea con le necessità di un pubblico sempre più esigente e digitale.