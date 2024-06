BSVillage: arredamento outdoor per benessere e divertimento

Dal 2004, BSVillage, brand di Business Shop Srl, offre soluzioni di alta qualità per il benessere e il divertimento all’aperto. Con un catalogo ricco e variegato, l’eCommerce si è affermato come punto di riferimento nel settore dell’arredo per esterni, rispondendo alle richieste di una clientela sempre più esigente. Inoltre, progetta di espandere la propria presenza non solo sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale.

Tra le proposte principali figurano piscine fuori terra, seminterrate e interrate. È possibile acquistare arredi per ambienti outdoor, giochi per bambini, come tappeti elastici, altalene e scivoli, ma anche pavimenti da esterno e prodotti per la cura e la manutenzione del giardino.

Per un’esperienza in piscina sicura e confortevole, si consigliano le coperture e i robot, che mantengono l’acqua pulita, riducendo la necessità di sforzo manuale e soprattutto di utilizzo di prodotti chimici inquinanti.

Chi desidera divertirsi ulteriormente, può optare per i trampolini e scivoli o per le cascate da piscina. In alternativa, sono disponibili sistemi di illuminazione per fare il bagno anche di sera. Sono perfetti, ad esempio, se si vogliono organizzare feste all’aperto.

Per arredare terrazzi e giardini, ideali sono i mobili di BSVillage, tra cui tavoli, sedie pieghevoli, ombrelloni e sdraio, realizzati con materiali di alta qualità. Essi sono selezionati soprattutto per la loro resistenza agli agenti atmosferici e la durata nel tempo. Inoltre, l’azienda partecipa attivamente alla riduzione dell’inquinamento, adottando tecnologie rispettose dell’ambiente e migliorando continuamente i propri processi operativi.

BSVillage fornisce anche prodotti dedicati al benessere fisico, come attrezzature per il fitness in piscina. Un esempio sono le biciclette acquatiche, le quali combinano l’efficacia dell’allenamento con i benefici dell’acqua.

I kit idromassaggio e i sistemi di nuoto controcorrente trasformano ogni spazio outdoor in un centro benessere domestico. Per garantire un ambiente pulito e sicuro, poi, sono disponibili igienizzanti e nebulizzatori disinfettanti, ideali per mantenere le superfici e l’acqua della piscina sicure.

Inoltre, l’offerta include saune finlandesi e a infrarossi, che consentono di progettare un’area wellness nel proprio giardino. Le saune a infrarossi, in particolare, sfruttano la tecnologia per riscaldare direttamente il corpo, garantendo una sensazione di relax profonda.

Nel caso in cui si abbia bisogno di consigli o suggerimenti sul prodotto più in linea alle proprie esigenze, è possibile usufruire del servizio di assistenza. Il personale che si occupa del customer care è sempre disponibile a offrire consulenze su misura e rispondere a qualsiasi domanda.

