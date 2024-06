Se vengono avvistate delle uova rosa di lumache in giardino, attenzione perchè hanno un potenziale dannoso per i raccolti e l'equilibrio degli ecosistemi acquatici europei

Le uova in questione appaiono come grappoli gelatinosi rosa che in realtà sono uova di lumaca mela, un mollusco sudamericano vietato in Europa.

Attenzione alle uova rosa di lumache in giardino, perchè sono pericolose?

Questa specie può causare danni significativi alle coltivazioni di riso e agli ecosistemi acquatici, le uova si schiudono dopo circa 40 giorni, dando vita a esemplari di lumache che rappresentano una minaccia per l’agricoltura a causa della loro voracità e resistenza. Nonostante la loro evidente presenza, queste lumache non hanno predatori naturali, rendendole parassiti pericolosi.

Secondo la legislazione dell’Unione Europea, il genere Pomacea è considerato un organismo nocivo da quarantena, e gli Stati membri devono istituire zone delimitate per eradicare e monitorare questi organismi invasivi. È fondamentale segnalare tempestivamente avvistamenti alle autorità competenti, come il Servizio Fitosanitario Nazionale o Regionale, per adottare misure preventive e di controllo.

Le lumache mela si nutrono principalmente di piante acquatiche e terrestri, alghe e detrito vegetale, ma possono sopravvivere per lunghi periodi senza cibo. Le loro dimensioni adulte sono considerevoli e la loro capacità di respirare fuori dall’acqua rende la loro diffusione ancora più problematica.

In conclusione, la presenza di queste lumache rappresenta una minaccia per l’ecosistema e l’agricoltura europea, richiedendo azioni immediate e coordinate per gestire efficacemente il loro impatto negativo.