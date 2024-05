Servizi di assistenza Daikin: manutenzione su misura

Curare i propri impianti ed elettrodomestici assicura una lunga tenute delle prestazioni originarie. Essi hanno bisogno di attenzioni in base all’uso che ne facciamo. I condizionatori della Daikin sono stati sviluppati in modo da rilasciare diversi programmi utili per svariate metrature. Ovviamente ogni cliente deve scegliere installare quello più adatto alle sue necessità.

Però, dato che la gamma di prodotti è varia, ci sono dei Servizi di assistenza Daikin mirati. Per esempio i modelli multisplit sicuramente necessitano di controlli, pulizie e analisi che sono diversi rispetto a quelli tradizionali. In generale comunque tutti i condizionatori hanno bisogno di pulizie che si effettuano in periodi diversi.

CONDIZIONATORE SPENTO: SAI CHE

Sembra quasi un controsenso, ma sapete che gli elettrodomestici meno si usano e più si usurano? Ebbene è vero! Una volta che vengono attraversati dall’elettricità sviluppano calore e creano delle ossidazioni interne che non si espandono se continuiamo ad usarle. Mentre se li accendiamo una tantum le ossidazioni hanno tutto il tempo di espandersi, allargarsi e ricoprire i circuiti interessati. Ciò riduce il passaggio elettrico, che è più faticoso. L’elettrodomestico inizia a richiedere più energia, che però non riceve perché appunto l’elettricità viene ostacolata, e il risultato è quello di avere una fusione o cortocircuito.

Nei condizionatori può capitare la stessa cosa. Essendo dispositivi di grandi dimensioni non si rompono subito quando si usa ora e poi a distanza di mesi. Di certo non è che fa bene. Infatti, in seguito ad un lungo spegnimento è preferibile accenderlo per poco tempo al giorno per più giorni consecutivi. Questo vuol dire che se improvvisamente arriva il caldo e per risparmiare non lo abbiamo acceso, poi non possiamo metterlo in funzione per ore e ore. Notiamo subito che ci impiega tempo a raffreddare, quindi a raggiungere la temperatura impostata, unitamente c’è un maggiore assorbimento di energia.

L’assorbimento elettrico aumenta perché l’elettricità “cammina” lentamente a causa delle ossidazioni dei cavi interni, del rame. Per auto-pulirsi richiede quindi più energia.

Un condizionatore spento per qualche mese deve subire un “mini rodaggio” ed è meglio far fare un controllo da un tecnico. L’elettricista, ad esempio, può pulire i componenti ossidati con prodotti specifici.

Daikin: servizi professionali

La Daikin è un marchio che produce dei condizionatori con prezzi adatti ad una fascia ampia di clienti. Dai modelli economici a quelli professionali, da condizionatore centralizzati a quelli con impianto di canalizzazione. La sua tecnologia ha però bisogno di un supporto che sia professionale, cioè di tecnici che sono autorizzati o competenti nella tecnologia in questione.

Un tecnico autorizzato propone dei costi di manodopera che sono inferiori perché conoscendo la tecnologia del brand sa quali sono i suoi punti deboli, problemi o meccanismi che sviluppano questo e quel problema. All’atto pratico essi riescono a risolvere o a riparare subito un dispositivo impiegando meno tempo. Quando si contatta un tecnico generico il rischio è quello di pagarlo addirittura il triplo perché impiega più tempo a smontare e a capire dove sta il guasto reale. Meglio un professionista esperto che opera con componenti originali e sa come affrontare il danno nel condizionatore Daikin.