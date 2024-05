Punto vendita Daikin: le soluzioni su misura per te!

I punti vendita Daikin offrono una vasta gamma di condizionatori per tutte le esigenze. Ricevi consulenza gratuita per trovare il modello perfetto.

Tra i negozi che offrono molto al consumatore ci sono quelli della vendita di condizionatori, in modo particolare dei centri autorizzati e negozi della Daikin.

In queste sedi fisiche vengono esposti tanti o tutte le linee della Daikin che sono poi suddivise in base al target di clientela. Chi ha una casa grande e vuole avere un buon impianto di riscaldamento che sia eseguito esclusivamente dai condizionatori, ha bisogno di modelli che sono multisplit. Un condominio che ha intenzione di avere un sistema completo di riscaldamento e raffrescamento deve avere un altro tipo di condizionatore che sia centralizzato. I centri commerciali invece debbono studiare un impianto di canalizzazione.

Insomma ogni immobile e ogni cliente ha le sue richieste che variano in base alla metratura e all’obiettivo finale che si vuole raggiungere. Fate attenzione a quello che comprate perché spesso gli utenti comprano convinti di qualcosa che non è vero.

Per esempio un solo condizionatore non può fornire abbastanza aria calda per una casa di 80 mq, ma fornisce abbastanza aria fredda. Questa differenza non dipende dalla potenza del dispositivo, ma da una semplice realtà scientifica, cioè che l’aria calda, per mantenere il calore, si deve bruciare e non riscaldare. Quindi l’efficacia dell’impianto con condizionatore e climatizzatore dipende da quanti metri ci sono e da quanti split interni riescono a fornire aria calda. La progettazione e il posizionamento di questi dispositivi è uno dei servizi che ritroviamo in un Punto vendita Daikin qualsiasi. La consulenza è sempre gratuita.

Acquisto assistito condizionatore

La pubblicità convince! Purtroppo in una pubblicità vengono esagerati i pregi di un prodotto. Un condizionatore ci sembra perfetto, il migliore, quello che dobbiamo avere assolutamente in casa. Solo che esso potrebbe non adattarsi alla nostra metratura. Magari non è studiato per un utilizzo H24 e queste sono cose che non vengono dette, anzi si evita di dire dei difetti o dei contro perché il consumatore deve pensare solo a comprarlo.

Torniamo a dire che se esistono tante linee e gamme di prodotti è perché ci sono tante differenze, utilizzi e metrature. Ecco che dunque è necessario che un utente sappia cosa sta comprando e lo può sapere solo con una consulenza.

All’interno dei punti vendita della Daikin si ha un’assistenza completa. Il cliente dà le informazioni in merito a: metratura della casa, quale sarà il suo utilizzo, una progettazione per il riscaldamento oppure per il raffrescamento. Insomma si discute su tutto e si consigliano i modelli migliori.

Daikin: tecnici di fiducia

In un punto vendita della Daikin si trovano servizi per tutto: riparazione, installazione, spostamento, disinstallazione, rottamazione, pulizia e manutenzione, assistenza di vendita. In questo ambiente potete poi avere un tecnico di fiducia. Questo è un professionista con cui instaurare un vero rapporto di piena fiducia. Onestà e trasparenza sugli interventi e sui prezzi.

Potete contattare il tecnico in urgenza o organizzare una programmazione dei lavori e controlli da fare. Ricordatevi che questi impianti sono paragonabili alle caldaie, nel senso che hanno bisogno di fare delle revisioni obbligatorie in base alla loro potenza e assorbenza elettrica.