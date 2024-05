Condizionatori Vaillant: tecnologia e design ecosostenibile

Tecnologie efficienti per ridurre i consumi: i condizionatori Vaillant combinano sostenibilità e design innovativo per ambienti confortevoli.

Attualmente siamo alla ricerca di ottime tecnologie per diminuire i consumi. Sia in casa, che al lavoro, nei locali pubblici oppure nei condomini, si punta sul miglioramento degli impianti di riscaldamento.

I condizionatori sono i sistemi più pubblicizzati. Essi sono ecosostenibili, non producono fumi inquinanti, sfruttano addirittura energie rinnovabili, ma quanto sono realmente utili? I consumatori possono contare su tanti brand che però hanno delle tecnologie diverse e che si adattano a queste o quelle necessità.

Pensate ai Condizionatori Vaillant che sono una valida risposta. Il brand ha deciso di proporre novità assolute per i design. Premesso che la tecnologia della Vaillant è all’avanguardia, vogliamo sottolineare che le dimensioni, forme e appunto cura del design sono delle linee guida seguite da questo brand.

All’interno degli ambienti ci ritroviamo uno o più split che si debbono abbinare o cercare di nascondersi nell’arredo della casa. Essendo essi visibili è preferibile avere dei modelli che siano piccoli o con curve magari nascosti, ma che sono in grado di valorizzare un ambiente e di non essere invasivi. La nuova gamma della Vaillant ha infatti dei modelli che sono belli da vedere.

MULTISPLIT: QUANDO AVERLO?

I condizionatori multisplit indicano un dispositivo che ha un motore che può alimentare due o più split interni. Modelli perfetti quando si hanno tante stanze o ambienti molto grandi.

Attenzione che se volete avere un impianto di riscaldamento alimentato dai condizionatori, dovete obbligatoriamente installare un multisplit. Il calore prodotto con un riscaldamento e non con una fiamma che brucia e asciuga l’aria, è molto debole. Per riuscire a riscaldare gli ambienti c’è bisogno di avere più split che cooperano e che si dividono la metratura degli ambienti. Purtroppo usando solo uno split in un’unica stanza è impossibile che si possa riscaldare tutta la casa.

In conclusione è possibile avere una temperatura calda usando questi dispositivi, ma solo se si progetta e si ricopre interamente la metratura. Tanti consumatori si sono ritrovati infatti a scontrarsi con questa realtà ed hanno poi dovuto acquistare altri condizionatori oppure installare i modelli multisplit.

Volendoli comprare è bene che puntiate su dei modelli che sono a basso consumo e che si alimentano solo con un motore. Il modello Multisplit Climavair Plus Vai 8 è un esempio di qualità e di ottima efficienza energetica. Ha tutte le caratteristiche per poter accedere agli ecobonus che riguardano la sostituzione dei condizionatori poiché è assolutamente ecosostenibile.

Beneficia delle detrazioni fino al 65%

Volete risparmiare nell’acquisto di un nuovo condizionatore? Potete farlo comprando un modello Vaillant. Attualmente è possibile avere una consulenza gratuita che vi permette di avere dei chiarimenti su quale detrazione o ecobonus potete avere. La percentuale di detrazione parte dal 50% fino al 65%.

La consulenza gratuita chiarisce quali sono le caratteristiche che debbono avere i condizionatori per poter accedere all’agevolazione. Questi sistemi debbono essere totalmente a basso consumo energetico e con sfruttamento di energie rinnovabili. In realtà ci sono anche delle richieste che riguardano la potenza e la tenuta delle temperature. Dato che gli elementi da rispettare sono molti, meglio chiedere una consulenza diretta alla Vaillant.