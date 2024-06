Assistenza climatizzatore: garanzia fino a 5 anni con Daikin

Per una buona qualità dell’aria, è indispensabile procedere alla manutenzione e alla pulizia del climatizzatore. Il servizio di assistenza di Daikin è professionale, sicuro ed efficace.

Respirare aria pulita è possibile usando dei climatizzatori che sono impianti di riscaldamento e di igienizzazione dell’aria. I nostri ambienti domestici e lavorativi rischiano di avere una grande quantità di germi, batteri, polveri e smog, senza contare i cattivi odori che permeano l’aria e respiriamo senza troppi problemi.

All’interno dei climatizzatori ritroviamo dei filtri che sono con funzioni basiche, quindi che trattengono polveri, ma poi ci sono modelli studiati per depurare in modo efficace. Filtri che sono con carboni attivi, ionizzati, con elementi naturali che eliminano germi e rendono inermi qualsiasi microrganismo patogeno.

Questi filtri sono studiati per trattenere e polveri e unitamente si ha a che fare con una resa inerme di questi batteri. Una volta che entrano in azione gli elementi naturali nei filtri si riesce ad avere una produzione di ossigeno e quindi l’aria è realmente pulita.

I climatizzatori non si usano solo per depurare l’aria. Il loro utilizzo è prettamente quello di gestire e cambiare le temperature raffreddandole oppure riscaldandole. Per avere una buona qualità dell’aria ricordate che è importante fare manutenzione e la pulizia dei filtri.

GARANZIA DAIKIN FINO A 5 ANNI

Acquistando un nuovo modello di climatizzatore Daikin, dopo l’installazione, si ha una garanzia che dura fino a 5 anni. Come mai però tanti altri condizionatori, di diversi brand, hanno una garanzia massima di 24 mesi?

Qui si apre un discorso piuttosto complesso che andiamo a sintetizzare. I brand nuovi, che producono dispositivi ed elettrodomestici a basso costo, debbono rispettare comunque la legge per la tutela dei consumatori. Cosa vuol dire? Prima di arrivare ad una svalutazione di un prodotto elettrico debbono trascorrere 24 mesi. In questo lasso di tempo, i consumatori, hanno diritto ad avere degli interventi di: riparazione, sostituzione o rimborso, gratuito. Questo perché qualsiasi prodotto si compri ha un suo valore che viene espresso con una somma di denaro.

Un condizionatore deve quindi rimanere con un valore economico alto per due anni. Però non è escluso che ci siano dei guasti o altri malfunzionamenti che vengono poi riparati gratuitamente dalla casa costruttrice perché c’è la garanzia di 24 mesi.

I condizionatori della Daikin sono talmente sicuri della loro tecnologia e della qualità dei componenti che forniscono una garanzia fino al quinto anno. L’Assistenza climatizzatore Daikin è sicura, certa e avviene per tutti i suoi clienti.

Pericolosità interna climatizzatore

I climatizzatori sono pericolosi quando sono guasti oppure si ha una dispersione dell’energia elettrica. Però per questo è possibile chiamare un tecnico e fare una riparazione veloce.

La vera pericolosità di questi dispositivi riguarda la scarsa pulizia. Al loro interno, nonostante ci siano dei filtri, c’è anche condensa ed elementi che sono chimici-corrosivi. Per esempio si sviluppa il batterio della legionella oppure della salmonella. Questi sono batteri che inalati sviluppano delle malattie gravissime e che sono difficili da identificare.

Nei climatizzatori che sono spenti, non puliti oppure che si usano per tanti mesi all’anno, è necessario fare una pulizia profonda. Si inizia con il lavaggio dei filtri e con interventi di sanificazione che hanno un’alta azione sterilizzante. Interventi da richiedere a dei tecnici specializzati.