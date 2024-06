Home > Video > Rider che consegnano sotto il diluvio Rider che consegnano sotto il diluvio

"Come siete pesanti": @sescandurra risponde a un commento in cui viene criticato per aver ordinato una pizza su #glovo mentre diluviava. Secondo alcuni utenti, visto il #meteo, il ragazzo avrebbe dovuto evitare di fare l'ordine in modo da non creare #disagio al #rider. Voi cosa ne pensate?