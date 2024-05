Climatizzatori e caldaie: qual è la scelta migliore?

Tornare a casa è un piacere quando siamo sicuri di ritrovare un ambiente in cui si può decidere l’atmosfera e la temperatura. Le giornate invernali sono stancanti perché si lotta con il freddo e quelle estive sono asfissianti per il caldo. Le comodità date dai Climatizzatori e caldaie ci fanno apprezzare maggiormente la nostra abitazione perché possiamo trovare ristoro.

Gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione sono indispensabili negli ambienti lavorativi e utilissimi in quelli privati. Durante le tante ore di lavoro, riuscire ad avere delle temperature adeguate, da modificare come più si vuole, migliora la produttività e riduce il nervosismo. Mentre in casa è possibile avere delle temperature che aiutino la nostra salute.

In estate il caldo tende a peggiorare la condizione di salute di alcuni soggetti che sono cardiopatici e che rischiano di star male seriamente. Oppure l’eccessiva presenza di polveri comporta un aumento degli attacchi di asma e peggiora la condizione di chi soffre di ansia. Usando un climatizzatore si hanno solo benefici.

Però, pensandoci bene, cosa conviene avere? Meglio un climatizzatore che riesce a fornire anche aria calda oppure si deve averli entrambi?

RISCALDAMENTO COMBINATO

La caldaia è un elettrodomestico che serve esclusivamente per riscaldare. Fornisce sia acqua calda per il riscaldamento idraulico, completo di termosifoni, e acqua calda sanitaria. Infatti è un dispositivo che sostituisce perfettamente gli scaldabagni. Solo che non lo si può usare per raffreddare, quindi il suo utilizzo è prettamente in inverno.

Mentre i climatizzatori sono in grado di poter riscaldare, ma non in modo efficace. Sono meno potenti delle caldaie. Per avere un riscaldamento uniforme è necessario avere un climatizzatore in ogni stanza e di conseguenza si ha una spesa notevole. Senza contare che poi aumentano le manutenzioni e pulizie. Purtroppo è necessario averne più di uno perché l’aria calda ha bisogno di una maggiore potenza per rimanere calde. Scontrandosi con l’aria fredda, essa si raffredda velocemente. Ecco come mai è necessario avere più climatizzatori se si vuole usarlo come impianto di riscaldamento.

Il climatizzatore è un dispositivo perfetto e molto potente per raffreddare l’aria. In questo caso è sufficiente installarne uno solo in base alla metratura che si possiede. In questo caso il climatizzatore raffredda velocemente e mantiene la temperatura uniforme.

Per avere un impianto di gestione delle temperature è preferibile averli entrambi. Si potrà quindi variare le temperature e mantenerle stabili usandoli in base alle stagioni.

Climatizzatori: usali al meglio

I climatizzatori hanno la caratteristica di eliminare l’umidità nelle abitazioni. L’umidità tende ad alterare il clima. Eliminandola invece la temperatura si stabilisce e uniforma.

Come usarlo al meglio? Questo è un dispositivo elettrico che non deve essere spento per tanti mesi perché altrimenti crea delle ossidazioni che rallentano le prestazioni. Durante le giornate più miti, sia invernali che estive o di mezze stagioni, dovreste accenderlo almeno per qualche ora con una variazione di gradi di massimo 5°. Mentre in estate impostate più di frequente i programmi che sono di deumidificazione.

Oltre a questo non si debbono dimenticare le pulizie interne e dei filtri.