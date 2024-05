Margherita Vicario i sui successi tra musica e cinema

Milano, 27 mag. (askanews) - Sulla scia del successo del film d'esordio alla regia Gloria! - il Gloria! Tour 2024 di Margherita Vicario è partito a colpi di sold out da Matera, Molfetta e Taranto. Prodotta da Vivo Concerti, la nuova avventura live con cui la cantautrice, attrice e regista attravers...

Milano, 27 mag. (askanews) – Sulla scia del successo del film d’esordio alla regia Gloria! – il Gloria! Tour 2024 di Margherita Vicario è partito a colpi di sold out da Matera, Molfetta e Taranto. Prodotta da Vivo Concerti, la nuova avventura live con cui la cantautrice, attrice e regista attraverserà alcune delle venue più importanti d’Italia, è pronta a conquistare quest’estate lo stivale da nord a sud.

Tappa dopo tappa guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime (Island Records/Universal Music Italy, Metatron, Dade), e assaggi della colonna sonora di Gloria! scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade.

Il Gloria! Tour 2024 proseguirà a Cagliari, Padova, Ravenna, Roma, Susa, Trento, Assisi, Cividale Del Friuli, Brescia e Milano. A Cagliari, Padova, Roma, Trento, Assisi, Brescia e Milano un’energica live band accompagnerà la cantautrice. In occasione degli show di Ravenna, Susa e Cividale Del Friuli Margherita sarà ospite della rinomata Orchestra LaCorelli.

I biglietti del Gloria! Tour 2024 sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.