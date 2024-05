Macron a Berlino, omaggio con Steinmaier al Memoriale dell'Olocausto

Berlino, 27 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte Macron e insieme al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, con la moglie Elke Buedenbender, ha deposto una corona di fiori al Memoriale dell’Olocausto di Berlino durante la sua visita di Stato in Germania; un omaggio alla memoria dei sei milioni di ebrei uccisi dai nazisti.

Il presidente francese, in visita di Stato di tre giorni in Germania, ha sottolineato che la democrazia è in “crisi”, ha

deplorato il “fascino per l’autoritarismo” in Europa e ha invitato i cittadini a votare alle prossime elezioni europee, dal 6 al 9 giugno, per “difendere” la democrazia.