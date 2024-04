Ai Ogura ha avuto un terrificante incidente durante i test di Moto2 a Jerez. La moto si è spezzata in due. Una metà del mezzo è finita sulla rete.

Incidente di Ogura: la moto si spezza in due parti, metà vola sulla rete

Ai Ogura ha avuto un terribile incidente durante i test di Moto2 a Jerez. Le immagini sono impressionanti. La moto è stata completamente spezzata in due dopo la caduta ad alta velocità. La parte anteriore è finita nella rete a bordo pista. Fortunatamente il pilota 23enne giapponese non ha avuto conseguenze. Nelle immagini mostrate da Sky Sport si vede come la parte posteriore della moto sia stata subito messa in sicurezza mentre la parte anteriore è rimasta impigliata. La moto si è spezzata ed è davvero un miracolo che non sia accaduto niente al pilota. “Ci siamo presi un bello spavento” è stato scritto sui social dall’account del team.

Incidente di Ogura: nessuna conseguenza

Tantissima paura per Ogura ma fortunatamente non ci sono state delle conseguenze fisiche. Dopo gli accertamenti medici, il pilota ha preferito non continuare i suoi test. La scelta si è basata sulle condizioni della moto e il conseguente spavento per il 23enne. Nella gara a Jerez, Ogura aveva chiuso la gara al sesto posto. Il prossimo appuntamento ora con il Mondiale è nel weekend del 10-12 maggio quando Ogura e la Moto2 saranno di scena a Le Mans in occasione del Gp Francia.